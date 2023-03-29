АвтоВАЗ запустит производство автомобилей в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года

АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года.

"Совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D. Всего же в 2023 г. АвтоВАЗ планирует произвести более 400 тыс. автомобилей", — сообщил президент автозавода Максим Соколов.

Напомним, что активы санкт-петербургского завода АвтоВАЗ приобрел зимой текущего года.