"РКС-Самара" просит жителей частного сектора проверить исправность почтовых ящиков

"РКС-Самара" обратилось к проживающим в частном секторе горожанам с просьбой проверить исправность почтовых ящиков и наличие на них точного адреса, так как в начале апреля курьеры начнут разносить очередные квитанции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "РКС-Самара" сообщили, что простое с виду дело — доставка квитанций абонентам — часто превращается в приключение. Если в многоквартирных домах проблемы можно решить через управляющие компании или старшего по дому, то в частном секторе с каждым абонентом приходится беседовать отдельно.

Почтовые ящики, куда курьер должен опустить квитанцию с расчетом оплаты услуг ЖКХ, на домах часто просто отсутствуют или находятся в недоступном для курьера месте. Отсутствуют также указатели с названием улицы и номера дома. Поэтому случается, что квитанции не находят адресата или приходят ошибочно по другому адресу.

Прежде чем жаловаться на недобросовестность ресурсной компании или курьерской службы, абоненту необходимо проверить свой почтовый ящик: исправен ли он, не выпадет ли из него документ, может ли подойти к нему курьер, понятно ли по какому адресу находится дом. "РКС-Самара" напоминает, что согласно ст. 31 от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ "О почтовой связи", в районах малоэтажной застройки пользователи услуг почтовой связи устанавливают почтовые абонентские ящики за счет собственных средств. Содержание ящиков в надлежащем состоянии является обязанностью собственника. Неполучение абонентом квитанции на оплату из-за отсутствия или неисправности почтового ящика и точного адреса не являются уважительной причиной неоплаты услуг.