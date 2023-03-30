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Девелопмент Строительство и недвижимость

Собственники заложили ТЦ "Империя", чтобы избежать банкротства

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг" ("ПТК "Рейтинг") и Федеральной налоговой службой в лице межрайонной ИФНС России №23. Согласно документу, компания заложила ТЦ "Империя" в обеспечение долговых обязательств.

Сумма долга значительно меньше стоимости торгового центра и составляет почти 68,8 млн рублей. Стоимость заложенного имущества - нежилое здание общей площадью 15 тыс. кв. м - оценена в 242,3 млн рублей. Задолженность "ПТК "Рейтинг" обязалась выплатить в течение двух лет. Процедура банкротства в отношении компании прекращена.

Напомним, предыдущая попытка обанкротить оператора ТЦ "Империя" была предпринята ФНС в 2017 г. и также закончилась мировым соглашением и выплатой долгов в 2021 году. В январе 2022 г. "ПТК "Рейтинг" вновь оказалась в процедуре банкротства по заявлению налоговиков. Осенью появилась информация о мировом урегулировании конфликта.

ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг", по данным ИАС Seldon.Basis, учреждено в 2000 г. в Самаре. Собственниками выступают Александр и Дмитрий Панченко. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным недвижимым имуществом. Выручка в 2021 г. составила 113,59 млн руб., чистый убыток - 3,17 млн рублей.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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