Собственники заложили ТЦ "Империя", чтобы избежать банкротства

Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг" ("ПТК "Рейтинг") и Федеральной налоговой службой в лице межрайонной ИФНС России №23. Согласно документу, компания заложила ТЦ "Империя" в обеспечение долговых обязательств.

Сумма долга значительно меньше стоимости торгового центра и составляет почти 68,8 млн рублей. Стоимость заложенного имущества - нежилое здание общей площадью 15 тыс. кв. м - оценена в 242,3 млн рублей. Задолженность "ПТК "Рейтинг" обязалась выплатить в течение двух лет. Процедура банкротства в отношении компании прекращена.

Напомним, предыдущая попытка обанкротить оператора ТЦ "Империя" была предпринята ФНС в 2017 г. и также закончилась мировым соглашением и выплатой долгов в 2021 году. В январе 2022 г. "ПТК "Рейтинг" вновь оказалась в процедуре банкротства по заявлению налоговиков. Осенью появилась информация о мировом урегулировании конфликта.