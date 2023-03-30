В администрации Самары прокомментировали жалобы на ситуацию с банями

Чиновники рассказали, что в МП "Коммунально-бытовые услуги" были внутренние проверки, но серьезных нарушений при ревизиях не выявили. В администрации Самары также сообщили свою позицию о работе подведомственных предприятию бань.
Напомним, ранее депутату Госдумы Александру Хинштейну пожаловалась сотрудница "КБУ". По данным женщины, на предприятии могут быть махинации с талонами и прочие схемы вывода денег.
"Стали увеличивать льготные билеты. Например, приходил один человек, а проводят как двух льготников-пенсионеров. Появились "мертвые души". Или, например, один человек "по бумагам" одновременно был в четырех банях. А куда уходят деньги? Народ перестал ходить — ремонт давно не делался. Стали делать дешевые печки, а списывают по 300-500 тысяч", — утверждает автор жалобы.
Женщина также посетовала, что хотела сначала поговорить о происходящем с главой города Еленой Лапушкиной, но никак не может попасть к ней на личный прием — удалось лишь записаться на личный прием к приехавшему в Самару депутату Госдумы РФ.
Пресс-служба администрации 30 марта предоставила комментарий, из которого следует, что в руководстве муниципального предприятия с обвинениями не согласны.
"С 2020 года для учета количества льготных помывов введена автоматизированная информационная система (далее — АИС) и персональные электронные талоны (далее — ПЭТ). ПЭТ является электронной пластиковой картой, имеет свой уникальный номер, содержит необходимые сведения о лице, которому выдан, а также количестве льготных помывов. Субсидия на осуществление помыва льготной категории граждан предоставляется департаментом экономического развития, инвестиций и торговли на основании отчетов, полученных посредством АИС о произведенных льготных помывах, с приложением кассовых чеков. Таким образом, применение АИС исключает воздействия человеческого фактора на результат услуги по льготному помыву", — утверждают в администрации.
Также чиновники указали номер договора, согласно которому МП "КБУ" обязано проводить ремонт бань за счет собственных средств.
Напомним, ранее другой самарский чиновник Сергей Шанов попал под уголовное дело. В официальном комментарии администрации Самары назвали эту информацию неожиданной.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.