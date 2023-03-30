В администрации Самары прокомментировали жалобы на ситуацию с банями

Чиновники рассказали, что в МП "Коммунально-бытовые услуги" были внутренние проверки, но серьезных нарушений при ревизиях не выявили. В администрации Самары также сообщили свою позицию о работе подведомственных предприятию бань.

Напомним, ранее депутату Госдумы Александру Хинштейну пожаловалась сотрудница "КБУ". По данным женщины, на предприятии могут быть махинации с талонами и прочие схемы вывода денег.

"Стали увеличивать льготные билеты. Например, приходил один человек, а проводят как двух льготников-пенсионеров. Появились "мертвые души". Или, например, один человек "по бумагам" одновременно был в четырех банях. А куда уходят деньги? Народ перестал ходить — ремонт давно не делался. Стали делать дешевые печки, а списывают по 300-500 тысяч", — утверждает автор жалобы.

Женщина также посетовала, что хотела сначала поговорить о происходящем с главой города Еленой Лапушкиной, но никак не может попасть к ней на личный прием — удалось лишь записаться на личный прием к приехавшему в Самару депутату Госдумы РФ.

Пресс-служба администрации 30 марта предоставила комментарий, из которого следует, что в руководстве муниципального предприятия с обвинениями не согласны.

"С 2020 года для учета количества льготных помывов введена автоматизированная информационная система (далее — АИС) и персональные электронные талоны (далее — ПЭТ). ПЭТ является электронной пластиковой картой, имеет свой уникальный номер, содержит необходимые сведения о лице, которому выдан, а также количестве льготных помывов. Субсидия на осуществление помыва льготной категории граждан предоставляется департаментом экономического развития, инвестиций и торговли на основании отчетов, полученных посредством АИС о произведенных льготных помывах, с приложением кассовых чеков. Таким образом, применение АИС исключает воздействия человеческого фактора на результат услуги по льготному помыву", — утверждают в администрации.

Также чиновники указали номер договора, согласно которому МП "КБУ" обязано проводить ремонт бань за счет собственных средств.

Напомним, ранее другой самарский чиновник Сергей Шанов попал под уголовное дело. В официальном комментарии администрации Самары назвали эту информацию неожиданной.