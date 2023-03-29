"В банях что-то нечисто": чиновника и экс-силовика Игоря Кузьмина могут обвинить в хищениях

Депутату Госдумы Александру Хинштейну пожаловались на ситуацию с городскими банями. По словам сотрудницы Оксаны Семеновой, через учреждения могут "вымывать" средства городского бюджета.

"Я устроилась в муниципальное предприятие "Коммунально-бытовые услуги" в 2018 году. Была заведующей 22-й бани. Пришла в октябре, а в июле 2019 г. пришел в качестве руководителя МП Игорь Кузьмин — бывший сотрудник полиции. Он стал "чистить" коллектив. Кого-то "уходили" по "собственному желанию", но я отказалась увольняться. Тогда он стал про меня что-то выдумывать, стали на меня наговаривать, например, что я приходила в алкогольном состоянии", — рассказывает женщина.

По словам Оксаны, в управлении предприятия находится 11 бань и турбаза. Сама женщина ушла на больничный. Но стала узнавать о всяких "махинациях".

"Стали увеличивать льготные билеты. Например, приходил один человек, а проводят как двух льготников-пенсионеров. Появились "мертвые души". Или, например, один человек "по бумагам" одновременно был в четырех банях. А куда уходят деньги? Народ перестал ходить — ремонт давно не делался. Стали делать дешевые печки, а списывают по 300-500 тысяч", — утверждает автор жалобы.

Оксана также говорит, что на оплату коммунальных услуг из городского бюджета деньги выделяют, а куда уходит все "сэкономленное" — не ясно.

"В Ленинском РОВД был материал, были выявлены "мертвые души". Но до сих пор дел не возбуждают, сверху как будто говорят ничего не трогать", — сообщила Оксана.

По словам женщины, она также хотела попасть на прием к главе города Елене Лапушкиной.

"Но говорят, что Кузьмина поставил на должность заместитель Лапушкиной Харитонов. А чтоб попасть к Лапушкиной с жалобой на Кузьмина, мне сначала надо попасть на прием к Харитонову. А он меня не принимает", — говорит Оксана.

Депутат Александр Хинштейн пообещал отправить запросы в полицию и прокуратуру. Кроме того, он переговорит с главой Самары Еленой Лапушкиной, чтоб Оксана попала к ней на прием.

Согласно открытым источникам, Игорь Кузьмин ранее был главой отдела полиции Октябрьского района Самары. Кстати, интересно, что в Самаре уже не впервые возникает странная ситуация с банями. Экс-директор муниципального предприятия "Коммунально-бытовые услуги" Александр Шустов ранее выслушал приговор за отчуждение самарских бань.