Сварщик из Тольятти перевел мошенникам более 1 млн рублей

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 45-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров мужчине написал неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Злоумышленник убедил потерпевшего перечислить сбережения на "безопасные" счета и номера телефонов. Мужчина, поверив незнакомцу, следуя инструкции, перечислил 1 млн 71 тыс. рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.