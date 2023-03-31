В Самаре прошел творческий вечер с историком Егором Яковлевым

Вечером 30 марта в Доме офицеров Самарского гарнизона прошел творческий вечер с историком Егором Яковлевым. На встрече он прочитал лекцию "Черная легенда о войне: негативные мифы и работа историка".

В начале выступления Егор Яковлев напомнил гостям, что приехал в Самару уже в третий раз. Основная тема лекции — история Великой Отечественной войны (ВОВ). По словам Егора Яковлева, это событие часто подвергалось искажениям — "черным легендам".

"Черная легенда" — это устоявшийся историографический термин, который берет свое начало еще с конца XIX века. В историю его привнес ученый Артур Леви применительно к демонизации Наполеона Бонапарта. С 1893 года "черной легендой" называют систему представлений, которая демонизирует определенное явление стран, персон", — объяснил Егор Яковлев.

Он привел три известных примера "черной легенды". В частности, жестокость испанской инквизиции и местных колонистов в XVI веке в период противостояния с Англией, представление Наполеона в роли низкого "корсиканского чудовища" и легенда о природной агрессивности русских. Последнюю связывают с ярлыком "азиатского тирана" в отношении Ивана Грозного и неким завещанием Петра Первого, который, якобы, приказал потомкам "захватить весь мир".

"Черная легенда" формируется из трех элементов: пропаганда противника, слухи в период информационного вакуума и искаженная интерпретация реальности (обесценивание заслуг, преувеличение неудач и невыгодные сравнения).

"Один из важных тезисов нацистской пропаганды в ходе ВОВ связан с численным преимуществом советского населения. Немцы всегда подчеркивали — они принадлежат к "вышей" арийской расе, одареннее и умнее населения Восточной Европы. Единственное превосходство последних

— в численности населения. Немцы опасались, что во время войны противник попытается "завалить их трупами", — рассуждает историк.

Он добавил, что из этого сложилась идея геноцида и неевропейских "дикарях-русских", вошедшая в пропаганду нацистов. Причем у Гитлера было преувеличенное представление о жертвах среди советского населения, отметил Егор Яковлев.

"Далеко не все представляют из чего складывается количество жертв ВОВ — 26,6 млн человек. Оно не совсем корректно и учитывает, в том числе, эмиграцию противников советского режима и обмен населением с Польской Народной Республикой, когда в СССР оттуда переехали белорусы и украинцы, а в обратную сторону — поляки. Однако сальдо обмена было не в пользу Советского Союза, часть населения была потеряна. Остается 25 млн — военных и гражданских потерь, а также сверхсмертность в тылу. Примерно от 11 до 12-13 млн человек — жертвы Красной армии на фронте", — подчеркнул основатель проекта "Цифровая история".

По словам историка, такие показатели не укладываются в рамки нацистского тезиса о "заваливании трупами", хоть потери СССР во многом и превышают союзные.

Пример "черной легенды" в период информационного вакуума связан с финским маршалом Маннергеймом. По слухам ленинградцев, он специально не обстреливал город при блокаде из-за "особого отношения" к нему, как к месту своей молодости.

"Родилась легенда о том, что Маннергейм любил Ленинград, поэтому не обстреливал его. Ранее в Санкт-Петербурге пытались даже установить ему мемориальную доску, но после вмешательства местных от этой идеи отказались. Хотя сторонником установки был фронтовик и писатель Даниил Александрович Гранин. Когда я у него спросил, почему он поддерживает увековечивание памяти одного из палачей Ленинграда, то тот ответил: "Мы знали, что он любит город". Но по документам мы узнаем — у Маннергейма не было дальнобойной артиллерии, значит и обстреливать нечем", — рассказал Егор Яковлев.

Свои мысли он дополнил примером поведения ленинградского руководства во время блокады. В городе родилось множество слухов о "зажиточной" жизни чиновников Петра Попкова и Андрея Жданова.

Пример искаженной интерпретации реальности — тезисы о гуманности союзников, которые "разбомбили исторический центр Кенигсберга" и "огромных потерях в ВОВ". "По такой логике, не было и никакой победы. Так, журналист Александр Минкин в 1990-е годы выпустил статью "Чья победа", где убеждал читателей, что в войне победила Германия, где ветераны живут "лучше" наших", — уточнил историк.

Противостоять "черной легенде" можно через опровержение действиям, закрепление своего нарратива в массовой культуре и публикацию документов.

За несколько часов до лекции Егор Яковлев выступил перед бойцами и командирами, находящимися на лечении в окружном Госпитале "ФГБУ 426 ВГ".

Мероприятия прошли в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" — совместного проекта Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества "Запасная столица".