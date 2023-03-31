Рабочего из Самарской области будут судить за сожжение коллеги

Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Трагедия произошла в апреле 2021 г. на полевом стане стройплощадки на 10 км дороги Борское — Таволжанка в Борском районе. Рабочий-дорожник в строительном вагончике разбудил спавшего коллегу, облил горючей жидкостью и поджег.

Медики боролись за жизнь пострадавшего шесть месяцев, но не смогли его спасти.

Уголовное дело направили в Самарский областной суд.