Заместитель прокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Трагедия произошла в апреле 2021 г. на полевом стане стройплощадки на 10 км дороги Борское — Таволжанка в Борском районе. Рабочий-дорожник в строительном вагончике разбудил спавшего коллегу, облил горючей жидкостью и поджег.
Медики боролись за жизнь пострадавшего шесть месяцев, но не смогли его спасти.
Уголовное дело направили в Самарский областной суд.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063