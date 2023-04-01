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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре уже взяли в работу ул. Республиканскую

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подрядчики взяли в работу ул. Республиканскую. Методом больших "карт" (свыше 100 п. м) обновят участок протяженностью 0,95 км — между домами № 59 и № 117. Общая площадь проезжей части, подлежащей ремонту, составляет 7 944 кв. м.

В результате производства работ на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативном состоянии автодорога будет по всей ширине.

Прежде всего, дорожные рабочие ООО "ПСК" удаляют изношенный слой асфальтобетона. План на сегодня — отфрезеровать не менее 4 000 кв. м старого покрытия, на котором были зафиксированы многочисленные дефекты: ямочность, колейность, выкрашивание асфальта и др.

Ремонт продолжат вести по полосам, поочередно, полностью дорогу не перекрывают.

По мере завершения фрезерования на том или ином отрезке подрядчик приступит к работам на инженерных коммуникациях. Там, где наблюдается просадка колодцев, локации также приведут в порядок — люки будут подняты на нужную высотную отметку, чтобы, проезжая по ним, автомобилисты не испытывали неудобств. То есть люки "встанут" в один уровень с новым покрытием.

Всего несколько дней потребуется на подготовку, после чего начнется укладка высокопрочного асфальтобетона.

Стоит отметить, что ул. Республиканская пересекается с ул. Алма-Атинской, которую скоро тоже будут ремонтировать на участке от ул. Стара-Загора до ул. Республиканской, 106. 

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Последние комментарии

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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