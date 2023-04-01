В Самаре уже взяли в работу ул. Республиканскую

В Самаре подрядчики взяли в работу ул. Республиканскую. Методом больших "карт" (свыше 100 п. м) обновят участок протяженностью 0,95 км — между домами № 59 и № 117. Общая площадь проезжей части, подлежащей ремонту, составляет 7 944 кв. м.
В результате производства работ на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативном состоянии автодорога будет по всей ширине.
Прежде всего, дорожные рабочие ООО "ПСК" удаляют изношенный слой асфальтобетона. План на сегодня — отфрезеровать не менее 4 000 кв. м старого покрытия, на котором были зафиксированы многочисленные дефекты: ямочность, колейность, выкрашивание асфальта и др.
Ремонт продолжат вести по полосам, поочередно, полностью дорогу не перекрывают.
По мере завершения фрезерования на том или ином отрезке подрядчик приступит к работам на инженерных коммуникациях. Там, где наблюдается просадка колодцев, локации также приведут в порядок — люки будут подняты на нужную высотную отметку, чтобы, проезжая по ним, автомобилисты не испытывали неудобств. То есть люки "встанут" в один уровень с новым покрытием.
Всего несколько дней потребуется на подготовку, после чего начнется укладка высокопрочного асфальтобетона.
Стоит отметить, что ул. Республиканская пересекается с ул. Алма-Атинской, которую скоро тоже будут ремонтировать на участке от ул. Стара-Загора до ул. Республиканской, 106.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?