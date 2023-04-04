Около 20 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

Первые 20 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани выполнили условия акции "Весеннее обновление" от "ЭнергосбыТ Плюс". Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весеннее обновление". Чтобы стать ее участником, достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.
Произвести оплаты можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.
"Благодаря весенней акции наши клиенты могут выгодно оплатить услуги энергокомпании, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. С каждым годом число горожан, полностью рассчитавшихся за полученное тепло в рамках этой инициативы, только растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!