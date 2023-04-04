Около 20 тысяч жителей Самарской области принимают участие в весенней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

Первые 20 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани выполнили условия акции "Весеннее обновление" от "ЭнергосбыТ Плюс". Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весеннее обновление". Чтобы стать ее участником, достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа.

Произвести оплаты можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

"Благодаря весенней акции наши клиенты могут выгодно оплатить услуги энергокомпании, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. С каждым годом число горожан, полностью рассчитавшихся за полученное тепло в рамках этой инициативы, только растет", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.