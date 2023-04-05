"Самаранефтегаз" открыл в прошлом году 20 новых залежей нефти и газа

Нефтяники АО "Самаранефтегаз" подошли к профессиональному празднику — Дню геолога, который страна отмечала 2 апреля, с высокими результатами производственной деятельности.

С момента основания работники геологической отрасли развивают минерально-сырьевую базу страны, повышают эффективность восполнения запасов и ресурсного потенциала. Ключевым приоритетом компании на всех этапах работы остается строгое соблюдение норм экологической безопасности, забота о защите природных ресурсов и их рачительном использовании.

По итогам минувшего года АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") подтвердило высокую эффективность геологоразведочных работ. Предприятие открыло на разрабатываемых месторождениях 20 новых залежей углеводородов с извлекаемыми запасами 3,7 млн тонн нефти и конденсата и 126 млн м3 газа.

Новые открытия стали результатом успешных геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий в рамках программы поиска пропущенных залежей на разрабатываемых месторождениях — Мухановском, Кулешовском, Уваровском и ряде других.

Залежи углеводородов со сложным геологическим строением открыты благодаря инновационным технологиям и уникальным специализированным программным комплексам, разработанным в научно-проектном комплексе НК "Роснефть" — РН-ГРИД, РН-ГЕОСИМ и РН-КИН. Их применение специалистами "Самаранефтегаза" позволяет принимать самые эффективные решения при разведке, разработке и обустройстве месторождений.

Восполнение запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефти". "Самаранефтегаз" ведет целенаправленную работу по расширению минерально-сырьевой базы. Одним из направлений является переоценка запасов с учетом внедрения новых технологий, уточнение геологического строения месторождений, доразведка слабоизученных участков и разработка методов ввода в эксплуатацию новых месторождений. Другое направление — участие в аукционах на получение права пользования недрами.

По результатам этой работы предприятие обеспечивает восполнение добычи приростом запасов нефти более 100%.

Накопленная АО "Самаранефтегаз" добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составляет более 1,28 млрд тонн нефти и более 87 млрд м³ газа.