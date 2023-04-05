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ТЭК Экономика и бизнес

"Самаранефтегаз" открыл в прошлом году 20 новых залежей нефти и газа

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтяники АО "Самаранефтегаз" подошли к профессиональному празднику — Дню геолога, который страна отмечала 2 апреля, с высокими результатами производственной деятельности.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

С момента основания работники геологической отрасли развивают минерально-сырьевую базу страны, повышают эффективность восполнения запасов и ресурсного потенциала. Ключевым приоритетом компании на всех этапах работы остается строгое соблюдение норм экологической безопасности, забота о защите природных ресурсов и их рачительном использовании.

По итогам минувшего года АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") подтвердило высокую эффективность геологоразведочных работ. Предприятие открыло на разрабатываемых месторождениях 20 новых залежей углеводородов с извлекаемыми запасами 3,7 млн тонн нефти и конденсата и 126 млн м3 газа.

Новые открытия стали результатом успешных геологоразведочных работ и геолого-технических мероприятий в рамках программы поиска пропущенных залежей на разрабатываемых месторождениях — Мухановском, Кулешовском, Уваровском и ряде других.

Залежи углеводородов со сложным геологическим строением открыты благодаря инновационным технологиям и уникальным специализированным программным комплексам, разработанным в научно-проектном комплексе НК "Роснефть" — РН-ГРИД, РН-ГЕОСИМ и РН-КИН. Их применение специалистами "Самаранефтегаза" позволяет принимать самые эффективные решения при разведке, разработке и обустройстве месторождений.

Восполнение запасов и их последовательный ввод в разработку является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефти". "Самаранефтегаз" ведет целенаправленную работу по расширению минерально-сырьевой базы. Одним из направлений является переоценка запасов с учетом внедрения новых технологий, уточнение геологического строения месторождений, доразведка слабоизученных участков и разработка методов ввода в эксплуатацию новых месторождений. Другое направление — участие в аукционах на получение права пользования недрами.

По результатам этой работы предприятие обеспечивает восполнение добычи приростом запасов нефти более 100%.

Накопленная АО "Самаранефтегаз" добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составляет более 1,28 млрд тонн нефти и более 87 млрд м³ газа.

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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