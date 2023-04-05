В весенний призыв служить в армию отправятся 3,5 тыс. самарцев

В призывную кампанию, стартовавшую 1 апреля, повестки получат около 17 тыс. жителей Самарской области, однако служить отправятся около 3,5 тыс. молодых людей. Об этом "КП-Самара" рассказали военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин и начальник Центра военно-врачебной экспертизы Денис Бочкарев.

"По сравнению с прошлым годом мы отмечаем незначительное увеличение. Если в прошлом году на службу отправились около 3,3 тыс. человек, то в этом году порядка 3,5 тысяч. Однако, если брать в процентном соотношении, то за счет увеличения количества граждан, которые встали на воинский учет, изменений нет: порядка 20% каждый год весной и летом мы призываем в вооруженные силы", — рассказал Алексей Вдовин.

Основную массу призывников отправят в учебные части. Служить молодые люди будут во всех видах войск.

"11 человек будут проходить альтернативную службу, 15 призывников отправятся в Президентский полк, 5 человек — в научные роты", — отметил Алексей Вдовин.

По словам военного комиссара региона, 70% призывников будут служить в сухопутных войсках. Самыми желанными остаются ВДВ и спецназ, однако туда берут здоровых и крепких.

"Призывники сейчас говорят, что здоровым быть модно, — делится наблюдением Денис Бочкарев. — Молодые люди перед тем, как прийти в военные комиссариаты, стараются улучшить свое здоровье. Те, у кого есть лишний вес, ходят в спортзалы, набирают мышечную массу. Все это для того, чтобы перейти в категорию А".

Впрочем, в армию берут не всех. Что касается болезней, то самыми распространенными среди призывников остаются заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. Затем идут психические расстройства, болезни нервной системы и нарушение зрения.

Большая часть отсрочек среди призывников Самарской области — не по здоровью, а из-за учебы. Если молодой человек хочет получить образование, ему такую возможностью дают.

"Мы почти не призываем 18-летних ребят. Причина простая — человек, который в этом году оканчивает школу, в весенний призыв не попадает, ему дается время, чтобы он поступил в учебное заведение. Те ребята, которые заканчивают техникумы и колледжи, им уже за 18 лет. В Государственной думе сейчас рассматривают поправки в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Думаю, что со следующего года будут призывать граждан с 19 лет, на следующий год — с 20, еще через год — с 21 года. Пока рассматривают такой вариант", — рассказал Алексей Вдовин.

Уклонисты тоже есть, их около 400 человек, но с каждым годом это число уменьшается.

По словам военного комиссара Самарской области, служить ребята будут по всей стране, кроме новых регионов.

"В зону специальной военной операции срочников не отправляют. Это позиция президента и Министерства обороны. Если кто-то нарушит это распоряжение, его привлекут к ответственности, однако таких случаев не было", — заявил Алексей Вдовин.

Служить молодые люди из Самарской области будут от Калининграда до Камчатки и во всех родах войск. Порядка 300 ребят останутся в Самарской области. Это казаки и те, кому по закону положено служить близко к дому.