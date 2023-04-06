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В Самарской области все спортивные организации получили лицензию на ведение образовательной деятельности

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все организации системы подготовки спортивной резерва Самарской области получили постоянную лицензию на ведение образовательной деятельности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

По этому показателю Самарская область занимает лидирующую позицию не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом в Российской Федерации. Так, согласно данным Рособрнадзора, первые три позиции среди субъектов ПФО занимают Самарская область - 100%, Нижегородская область - 96,3%, Республика "Башкортостан" - 52,1%.

Получение спортивными организациями лицензии на ведение образовательной деятельности - одно из главных условий реализации закона о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте
и законодательства об образовании, который вступил в силу в этом году.

Как ведется работа в этом направлении в регионе, обсудили на координационном совете по развитию детско-юношеского спорта, который провел заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие представители регионального министерства спорта, минобразования, муниципалитетов, филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара).

"Детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов системы физической культуры и спорта, обеспечивающим вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание, а также формирование их гражданской идентичности, - отметил Александр Фетисов. - Реализация закона о гармонизации должна создать принципиально новые возможности для самореализации каждого ребенка, обеспечить предпосылки для образования новых форм взаимодействия всех организаций, задействованных в этой работе, а также создать единое физкультурно-спортивное образовательное пространство".

Для реализации закона в Самарской области была проведена большая работа. На данный момент все организации, осуществляющие спортивную подготовку получили статус образовательных с единой системой нормативно-правового регулирования, а тренеры - статус педагогических работников.

"Тренеры, переведенные на должности тренера-преподавателя, признаны лицами, имеющими квалификационную категорию педагогических работников, и продолжают получать в заработной плате соответствующую надбавку стимулирующего характера. Сейчас на региональном уровне прорабатываются вопросы по признанию и установлению квалификационных категорий иных работников, в частности, инструкторов-методистов,  переведенных на должности педагогических работников в рамках реализации федерального закона о гармонизации", - рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская.

При поддержке правительства и губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется комплексная работа по созданию необходимых условий для занятий физической культурой и спортом - все это ориентирует жителей на здоровый образ жизни.

Сегодня система подготовки спортивного резерва в регионе включает 43 организации, осуществляющие спортивную подготовку: 9 государственных учреждений Самарской области, 30 муниципальных учреждений городских округов Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, спортивная школа ЦСК ВВС, 3 некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями: Акрон - Академия Коноплева, Академия "КС", ХК "ЛАДА". В организациях системы подготовки спортивного резерва Самарской области спортивную подготовку проходят более 32 000 детей, почти 800 штатных тренеров переведены на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя.

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