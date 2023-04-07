Стал известен соперник "Крыльев Советов" в Фонбет Кубке России

Стал известен соперник "Крыльев Советов" по второму этапу полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Им стал "Краснодар", сообщает пресс-служба самарского ФК.
"Крылья Советов" проведут этот матч на выезде. Игра пройдет 18–20 апреля.
Стал известен соперник "Крыльев Советов" по второму этапу полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Им стал "Краснодар", сообщает пресс-служба самарского ФК.
"Крылья Советов" проведут этот матч на выезде. Игра пройдет 18–20 апреля.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?