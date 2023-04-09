В экопарке "Шлюзовой" было высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

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2,5 тысячи сосен для любимого парка высадили в воскресенье, 9 апреля, жители Шлюзового. В Тольятти, как и по всей Самарской области, работы по благоустройству в самом разгаре.