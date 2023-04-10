Мэрия Самары вновь отказала Анатолию Давидюку в застройке у Губернского рынка

Администрация Самары опубликовала постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5131 кв м на ул. Буянова в Ленинском районе.

Заявителем выступало ООО "СЗ "Династия-2" (входит в ГК "Новый Дон"), гендиректором которого является крупный застройщик Анатолий Давидюк. Компания планировала возвести на этом месте многоэтажную жилую застройку, но получила отказ на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Это не первая попытка Анатолия Давидюка претендовать на территорию в центре Самары. В июле 2022 г. проект ООО "СЗ "Династия-2" (10-этажный жилой дом) по застройке участка на ул. Буянова уже выносили на общественные обсуждения.

Напомним, ООО "СЗ "Династия-2" строит планы на участок на пересечении улиц Ульяновской и Буянова уже много лет. Здесь компания хотела возвести жилой дом высотой 56 м, но в конце 2020 г. ей было отказано. Через год мэрия разрешила ООО "СЗ "Династия-2" скорректировать проект межевания территории. На сей раз застройщик снизил высоту.