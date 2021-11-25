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Строительство Строительство и недвижимость

"Новый Дон" не оставляет планов по застройке 123-го квартала

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Специализированный застройщик "Донстрой" и ООО "СЗ "Династия-2" разрешили скорректировать проект межевания двух территорий в районе Губернского рынка.

Фото: samadm.ru

Первый участок находится в границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской (Железнодорожный район). Его площадь 3,51 гектара. Другая площадка - в квадрате улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской (Ленинский район, 123-й квартал) 3,65 гектара.

Напомним, что летом "Донстрою" отказали в разрешении на условно разрешенный вид использования участка в Железнодорожном районе. Соответствующую заявку не поддержали на публичных слушаниях. Компания планировала строительство 75-метровых высоток.

"Династия-2" получила под развитие 0,39 га в квадрате улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в 2016 году. Компания планировала строительство детского сада, а также многоквартирного жилого дома в районе пересечения ул. Буянова и Ульяновской со встроенным участковым пунктом полиции. Перспектива застройки не понравилась местным жителям, которые обращались в суд по поводу фальсификации результатов публичных слушаний. В конце прошлого года "Династии-2" было отказано в возведении жилого 56-метрового дома.

На застройку в этом квартале также претендовало ООО "РСУ-10". Однако компании тоже не одобрили 57-метровую высоту.

Согласно постановлению правительства области от 27 декабря 2019 г. №1019, кварталы №123 и №104 включены в территорию исторического поселения Самара.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

Андрей Черкасов 30 сентября 2021 16:21 Проект высотки "Радамиры" на пр. Карла Маркса забрал Трансгруз

Почти по одной парковки на квартиру,уже хорошо. Главное чтобы не переиграли за время строительства в меньшую сторону.

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