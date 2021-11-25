"Новый Дон" не оставляет планов по застройке 123-го квартала

ООО "Специализированный застройщик "Донстрой" и ООО "СЗ "Династия-2" разрешили скорректировать проект межевания двух территорий в районе Губернского рынка.

Первый участок находится в границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской (Железнодорожный район). Его площадь 3,51 гектара. Другая площадка - в квадрате улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской (Ленинский район, 123-й квартал) 3,65 гектара.

Напомним, что летом "Донстрою" отказали в разрешении на условно разрешенный вид использования участка в Железнодорожном районе. Соответствующую заявку не поддержали на публичных слушаниях. Компания планировала строительство 75-метровых высоток.

"Династия-2" получила под развитие 0,39 га в квадрате улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в 2016 году. Компания планировала строительство детского сада, а также многоквартирного жилого дома в районе пересечения ул. Буянова и Ульяновской со встроенным участковым пунктом полиции. Перспектива застройки не понравилась местным жителям, которые обращались в суд по поводу фальсификации результатов публичных слушаний. В конце прошлого года "Династии-2" было отказано в возведении жилого 56-метрового дома.

На застройку в этом квартале также претендовало ООО "РСУ-10". Однако компании тоже не одобрили 57-метровую высоту.