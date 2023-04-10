Ларвицидная обработка в Новокуйбышевске будет проходить с 18 мая по 25 сентября

Из бюджета Новокуйбышевска в 2023 г. выделены средства на обработку водоемов и прибрежной кустарниковой растительности от личинок комаров. Ларвицидная обработка будет проведена четыре раза.
Водоемы будут обрабатывать с 18 мая по 25 сентября с периодичностью 30-35 дней.
Мероприятия коснутся озер Сакулино в квартале № 71, Обкомовское, Орлово, Повстанное (о/л "Юность"), а также прудов в о/л им. Гагарина и Либерский (при о/л "Салют", "Солнечный", "Березки — 1").
Общая площадь обработки составит 28, 4 га.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!