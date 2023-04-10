Ларвицидная обработка в Новокуйбышевске будет проходить с 18 мая по 25 сентября

Из бюджета Новокуйбышевска в 2023 г. выделены средства на обработку водоемов и прибрежной кустарниковой растительности от личинок комаров. Ларвицидная обработка будет проведена четыре раза.

Водоемы будут обрабатывать с 18 мая по 25 сентября с периодичностью 30-35 дней.

Мероприятия коснутся озер Сакулино в квартале № 71, Обкомовское, Орлово, Повстанное (о/л "Юность"), а также прудов в о/л им. Гагарина и Либерский (при о/л "Салют", "Солнечный", "Березки — 1").

Общая площадь обработки составит 28, 4 га.