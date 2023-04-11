В Самарской области свыше 7,3 тысячи организаций перешли на электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

Более 7,3 тысячи организаций, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" перешли на электронный документооборот (ЭДО) с поставщиком тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы отмечаем существенный рост числа подписок на данный сервис: только за 2022 год свой выбор в пользу ЭДО сделали 2245 организаций из числа наших клиентов. Это говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
ЭДО позволяет экономить время на обработку информации и снижает затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!