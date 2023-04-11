В Самарской области свыше 7,3 тысячи организаций перешли на электронный документооборот с "ЭнергосбыТ Плюс"

Более 7,3 тысячи организаций, являющихся клиентами Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" перешли на электронный документооборот (ЭДО) с поставщиком тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы отмечаем существенный рост числа подписок на данный сервис: только за 2022 год свой выбор в пользу ЭДО сделали 2245 организаций из числа наших клиентов. Это говорит об удобстве данной системы взаимодействия с энергокомпанией", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

ЭДО позволяет экономить время на обработку информации и снижает затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов.