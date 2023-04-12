Сетевые организации Самарской области приняли меры по повышению безопасности в паводковый и пожароопасный периоды

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области.

Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители сетевых организаций энергоснабжения, ГУ МЧС России по Самарской области, главы муниципальных образований.

Одной из основных тем заседания Штаба стала готовность сетевых организаций электроснабжения к весенне-летнему пожароопасному сезону. Обсудили также паводковую и гидрологическую ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, и прогноз ее развития. Оба вопроса сейчас особенно актуальны и находятся на контроле главы региона Дмитрия Азарова.

В этом году в связи с резким потеплением паводок в Самарской области начался на три недели раньше обычного времени.

"Благодаря своевременной подготовке муниципальных образований, вовремя сделанным прогнозам, взаимодействию с МЧС России по Самарской области первый пик паводка пройден с минимальными потерями, хотя в этом году большое количество приусадебных участков и жилых домов находились в зоне подтопления, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Сейчас наступает второй этап паводка, в конце прошлой недели начался пропуск паводковых вод на Жигулевской гидроэлектростанции".

Как отметил начальник ФГБУ "Приволжское УГМС" Айдар Мингазов, температура воздуха в среднем по области в марте оказалась самой высокой с 1930 года и составила 2,3 градуса выше ноля при норме -3,8 градуса. В период с 14 марта по 7 апреля на большинстве рек прошли пики весеннего половодья. При этом на реках Чагра и Сызранка уровни воды превысили опасные отметки.

На сегодня уровень воды у Тольятти составляет 53,15 м, у Самары — 30,5 м. Во втором квартале прогноз бокового притока воды в Куйбышевском водохранилище ожидается около 2800-3600 кубических м/с, то есть в пределах прошлогодних значений. Приволжским УГМС составлен прогноз максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище — также в рамках средних многолетних значений. При изменении графиков сбросов воды прогноз будет уточняться.

В этом году, по словам директора филиала ПАО "Русгидро" — "Жигулевская ГЭС" Вячеслава Шепелева, ремонтную программу на гидроэлектростанции пришлось провести в сжатые сроки, тем не менее, всё запланированное удалось выполнить. С учетом ранней климатической весны, сбросы воды начались на 2,5-3 недели раньше обычного, они достигнут пика 14–20 апреля. Режимы сбросов приближены к среднемноголетним значениям.

Для ликвидации возможных аварий на объектах энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в паводковый период 2023 года ресурсоснабжающими организациями была создана 421 аварийная бригада, все они обеспечены необходимым запасом материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортными средствами в количестве 667 единиц. На территориях муниципальных образований созданы запасы резервных источников электрической энергии (1092 шт.) и 6 резервных источников теплоснабжения.

В первой половине марта были проведены противоаварийные тренировки с персоналом предприятий энергетики по действиям в условиях подтопления или угрозы подтопления отдельных электроэнергетических объектов, а также совместные учения с территориальными подразделениями МЧС России по Самарской области и органами местного самоуправления по ликвидации последствий нарушения электроснабжения в пожароопасный период.

Сетевые организации энергоснабжения заблаговременно провели мероприятия, направленные на повышение безопасности работы электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2023 года. Перед началом паводка произвели расчистку подъездных путей и территорий подстанций от снега, разработали схемы резервного электроснабжения потребителей, подготовили дренажные устройства и водоотводные канавы к пропуску талых поверхностных и грунтовых вод, обеспечили отвод талых вод от зданий и подземных коммуникаций. Кроме того, было обеспечено наличие и исправное техническое состояние стационарных и передвижных насосов, бульдозеров, а также другой спецтехники, машин и механизмов.

Для повышения пожарной безопасности в соответствии с установленными графиками проводятся противопожарные инструктажи, испытания работоспособности сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода по давлению и расходу воды. Своевременно выполняются плановые мероприятия по прокладке минерализованных полос, расчистке трасс высоковольтных линий от древесно-кустарниковой растительности и камыша, проводится проверка наличия необходимого запаса воды для пожаротушения в пожарных резервуарах. Налажено взаимодействие с органами местного самоуправления и территориальными органами МЧС России.

"По итогам заседания Штаба фиксируем готовность сетевых организаций к паводковому и пожароопасному периоду. Знаю, что вы системно занимаетесь этими вопросами. Два года назад, когда в регионе из-за сухой и жаркой погоды произошло много пожаров, было четкое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, вовремя проводились подключения, переключения, восстановление сгоревших электрических сетей. Надеюсь, что тренировки, проведенные МЧС в марте, напомнили всем, как действовать в этих непростых ситуациях", — отметил Виктор Кудряшов.

Традиционно к подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону в Самарской области относятся серьезно. Проведена большая работа по исключению несанкционированных свалок на границах населенных пунктов и лесного фонда, в муниципальных образованиях завершается устройство минерализованных полос, везде созданы механизированные бригады, которые будут заниматься первичным тушением пожаров, чтобы предотвратить переход огня на территорию муниципальных образований и на лесной фонд.