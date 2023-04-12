Энергетики "Т Плюс" провели экологическую акцию в Рачейском бору

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" высадили на территории уникального Рачейского бора 6,5 тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мероприятие по высадке леса собрало свыше 30 волонтеров с Сызранской ТЭЦ, местного отделения "ЭнергосбыТ Плюс" и Сызранских тепловых сетей. В общей сложности энергетики озеленили территорию порядка 3 гектаров поблизости от села Смолькино.
"Начиная с 2017 года сотрудники "Т Плюс" вместе со своими семьями участвуют в лесовосстановительных мероприятиях. Это уже стало экологической традицией энергетиков, причем с каждым годом к восстановлению лесов нашей области присоединяется все больше коллег из разных городов присутствия компании", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
В целом за последние пять лет энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса в Самарской области. В 2022 году в честь 20-летия Т Плюс коллектив Самарского филиала присоединился к федеральной акции "Деревья городам Т Плюс". Только в октябре 2022 года силами сотрудников компании в регионе было высажено почти 24,5 тысячи деревьев: сосны, дубы, осины, рябины, ясени, липы и голубые ели.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!