В Куйбышевском районе появилась аллея врачей-ветеранов

В среду, 12 апреля, сотрудники горбольницы №10 в Куйбышевском районе Самары на территории медицинского городка высадили аллею деревьев в память о своих выдающихся коллегах.
В мероприятии приняли участие глава Куйбышевского района Алексей Коробков, сотрудники медучреждения и его главврач Дмитрий Лисица, родственники и бывшие пациенты врачей-ветеранов.
"Очень здорово, что сегодня мы заложим аллею ветеранов здравоохранения, потому что преемственность поколений очень важна, — отметил Алексей Коробков. — Давайте продолжать вместе идти вперед, продолжать развиваться!".
Более 15 лип и абрикосов теперь красуются у нового здания Центра онкологической помощи. К каждому дереву установили табличку с именем врача и его должностью. Кто-то из них сейчас на пенсии, а кого-то уже нет в живых, но память об их помощи людям жива! Здесь можно найти дерево в честь заместителя главврача по акушерству и гинекологии Ивана Кунея, благодаря которому на свет благополучно родилось множество здоровых малышей и в честь заведующей акушерско-обсервационным отделением Капиталины Яценко, которую добрым словом вспоминают многие женщины Куйбышевского района. Сейчас она уже на пенсии, однако это не помешало прийти и принять участие в открытии аллеи ветеранов. Главный врач Николай Апполонов, заведующий хирургическим отделением Роберт Фролкин и другие — это все имена выдающихся врачей, которые в разное время работали в городской больнице №10, а сейчас в их честь высажены деревья.
"Уверен, что любое учреждение живо только тогда, когда есть преемственность трех поколений. Старшее внесло неоценимый вклад, среднее работает сейчас и молодежь, которая приходит в наш коллектив и перенимает опыт. Аллея ветеранов — это память о наших выдающихся врачах, которые служат примером для будущих поколений", — отметил Дмитрий Лисица.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!