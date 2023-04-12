В Куйбышевском районе появилась аллея врачей-ветеранов

В среду, 12 апреля, сотрудники горбольницы №10 в Куйбышевском районе Самары на территории медицинского городка высадили аллею деревьев в память о своих выдающихся коллегах.

В мероприятии приняли участие глава Куйбышевского района Алексей Коробков, сотрудники медучреждения и его главврач Дмитрий Лисица, родственники и бывшие пациенты врачей-ветеранов.

"Очень здорово, что сегодня мы заложим аллею ветеранов здравоохранения, потому что преемственность поколений очень важна, — отметил Алексей Коробков. — Давайте продолжать вместе идти вперед, продолжать развиваться!".

Более 15 лип и абрикосов теперь красуются у нового здания Центра онкологической помощи. К каждому дереву установили табличку с именем врача и его должностью. Кто-то из них сейчас на пенсии, а кого-то уже нет в живых, но память об их помощи людям жива! Здесь можно найти дерево в честь заместителя главврача по акушерству и гинекологии Ивана Кунея, благодаря которому на свет благополучно родилось множество здоровых малышей и в честь заведующей акушерско-обсервационным отделением Капиталины Яценко, которую добрым словом вспоминают многие женщины Куйбышевского района. Сейчас она уже на пенсии, однако это не помешало прийти и принять участие в открытии аллеи ветеранов. Главный врач Николай Апполонов, заведующий хирургическим отделением Роберт Фролкин и другие — это все имена выдающихся врачей, которые в разное время работали в городской больнице №10, а сейчас в их честь высажены деревья.

"Уверен, что любое учреждение живо только тогда, когда есть преемственность трех поколений. Старшее внесло неоценимый вклад, среднее работает сейчас и молодежь, которая приходит в наш коллектив и перенимает опыт. Аллея ветеранов — это память о наших выдающихся врачах, которые служат примером для будущих поколений", — отметил Дмитрий Лисица.