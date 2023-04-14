Ремонт Южного моста в Самаре завершен

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Ремонт Южного моста в Самаре, начавшийся в субботу, 1 апреля, завершен. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта со ссылкой на мэрию Самары.