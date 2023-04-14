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Власть и политика

Проект из Самарской области стал финалистом премии "Умный город"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярске состоялось объявление финалистов I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город". Организационным комитетом премии было рассмотрено более 200 проектов из 51 региона страны. Диплом финалиста в номинации "Цифровая карта жителя" за лучшее решение по предоставлению дополнительных полезных и уникальных сервисов для жителей регионов России получил проект "Карта жителя Самарской области".

"Цифровая трансформация — одна из пяти национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. На протяжении уже пять лет в России активно реализуется проект "Умный город". Он полностью ориентирован на человека и направлен на формирование эффективной цифровой системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан", — отметил в своем приветственном слове заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Проект "Карта жителя Самарской области" разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Сервис создан на базе карты "Мир". К проекту уже присоединилось более 80 тыс. жителей региона.

Держателям Карты жителя доступно проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление Карты жителя в качестве полиса ОМС. Карта жителя позволяет воспользоваться более чем 200 предложениями от партнеров проекта в рамках программы лояльности. Заказать Карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на портале card.samregion.ru или в мобильном приложении, а также в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность" или в любом офисе МФЦ. Для подачи заявления потребуются три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также фото.

"Карта жителя Самарской области завоевывает все большую популярность у самарцев. Очередная награда проекта в престижном российском конкурсе — это еще одно подтверждение, что мы на верном пути, что проект состоялся, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Для относительно молодого проекта это значимое достижение. Впереди у нас много работы по развитию и совершенствованию этого инструмента, расширению функционала карты и внедрению новых сервисов. Уверен, что у проекта большое будущее!" — подчеркнул руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Это уже не первая награда цифрового проекта, который реализуют департамент информационных технологий и связи Самарской области и ГБУ СО "Цифровой регион". Осенью "Карта жителя Самарской области" стала победителем по результатам народного голосования десятого Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT".

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so,  @цифра_63.

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