Кассационный суд отменил приговор по делу экс-главы "Самарской Луки" Александра Губернаторова

В пятницу, 14 апреля, Шестой кассационный суд отменил приговор бывшего директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Самарская Лука" Александра Губернаторова.

Шестой кассационный суд установил, что в первой инстанции при рассмотрении дела допустили существенные нарушения. При постановлении приговора совокупность доказательств, представленных обвинением, и доводы стороны защиты не получили должной оценки, суд не учел обстоятельства, которые могли повлиять на выводы о виновности Губернаторова и квалификации его действий. В связи с этим приговор и апелляционное определение, не устранившее допущенные нарушения, отменили.

Дело направили на рассмотрение в Центральный районный суд Тольятти в ином составе. Губернаторов сейчас находится под подпиской о невыезде.

Напомним, по версии следствия, глава нацпарка похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. Работы по благоустройству, на оплату которых перечисляли средства благотворители, проводились за счет предназначенных бюджетных и внебюджетных средств. Все происходило с 2012 по 2018 год. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

"Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей", — сообщали представители правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Суд назначил Губернаторову пять лет лишения свободы.