Самарский облсуд не изменил приговор экс-директору НП "Самарская Лука" Александру Губернаторову

В пятницу, 21 октября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Центрального райсуда Тольятти, вынесенный бывшему директору национального парка "Самарская Лука" Александру Губернаторову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, глава нацпарка похищал деньги коммерческих организаций, предназначенные для благотворительной помощи учреждению. Работы по благоустройству, на которые перечисляли средства благотворители, проводили за счет предназначенных бюджетных и внебюджетных средств. Все происходило с 2012 по 2018 год. По данным следствия, Губернаторов мог похитить около 10 млн рублей.

"Кроме того, по указанию обвиняемого работники национального парка в рабочее время на служебном транспорте и спецтехнике обустраивали личные земельные участки руководителя и расположенные на них объекты. Причиненный учреждению ущерб превысил 180 тыс. рублей", — сообщали представители правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждали по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".



Суд назначил Губернаторову пять лет лишения свободы.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, апелляционную жалобу на приговор подал адвокат Губернаторова. 21 октября жалобу рассмотрели. Областной суд оставил приговор Центрального райсуда без изменения, теперь он считается вступившим в силу. Но у сторон есть возможность обжаловать вынесенные судебные акты в суде кассационной инстанции.