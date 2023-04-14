1500 лифтов заменят в домах Самарской области

В Самарской области заменят 1500 лифтов в многоквартирных домах. Это рекордный показатель за последние годы. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в ходе общения с жителями региона во время прямого эфира программы "Главная тема". Новые кабины на смену отработавшим более 25 лет будут установлены до конца 2024 года.

"Мы выходим на рекордные показатели по замене лифтов в жилом фонде. Поставил задачу поменять 1500 кабин. Таких масштабов не было никогда, — заявил во время эфира Дмитрий Азаров. — Не забыли и про медицинские учреждения. Отдельной строкой в бюджете региона деньги уже предусмотрены. В прошлом году полтора десятка лифтов в больницах поменяли. Совершенно очевидно, что работа будет продолжена".

Губернатор также сообщил, что такой объем работ стал возможным благодаря тому, что удалось добиться включения в программу государственной поддержки собственников жилья. Напомним, что в предыдущие пять лет в регионе было заменено 450 кабин.