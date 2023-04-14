1500 лифтов заменят в домах Самарской области

В Самарской области заменят 1500 лифтов в многоквартирных домах. Это рекордный показатель за последние годы. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров в ходе общения с жителями региона во время прямого эфира программы "Главная тема". Новые кабины на смену отработавшим более 25 лет будут установлены до конца 2024 года.
"Мы выходим на рекордные показатели по замене лифтов в жилом фонде. Поставил задачу поменять 1500 кабин. Таких масштабов не было никогда, — заявил во время эфира Дмитрий Азаров. — Не забыли и про медицинские учреждения. Отдельной строкой в бюджете региона деньги уже предусмотрены. В прошлом году полтора десятка лифтов в больницах поменяли. Совершенно очевидно, что работа будет продолжена".
Губернатор также сообщил, что такой объем работ стал возможным благодаря тому, что удалось добиться включения в программу государственной поддержки собственников жилья. Напомним, что в предыдущие пять лет в регионе было заменено 450 кабин.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!