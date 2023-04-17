Болельщики "Крыльев" смогут посетить матч с "Краснодаром" бесплатно и без FanID

В среду, 19 апреля, на стадионе "Краснодар" пройдет матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между "Краснодаром" и "Крыльями Советов". Начало матча в 20:00 по самарскому времени (19:00 местного).
Билеты на гостевой сектор 201 будут бесплатными. Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками на входе за час до начала игры.
Для посещения матча не потребуется персонифицированная карта болельщика.
По всем вопросам можно обращаться к специалисту по работе с болельщиками "Крыльев Советов" Алексею Иванову, тел. +7 (917) 016-45-78.