Болельщики "Крыльев" смогут посетить матч с "Краснодаром" бесплатно и без FanID

В среду, 19 апреля, на стадионе "Краснодар" пройдет матч второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между "Краснодаром" и "Крыльями Советов". Начало матча в 20:00 по самарскому времени (19:00 местного).

Билеты на гостевой сектор 201 будут бесплатными. Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками на входе за час до начала игры.

Для посещения матча не потребуется персонифицированная карта болельщика.