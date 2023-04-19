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Мэрия Самары объявила аукционы на развитие 22 га в двух районах города

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары в лице департамента градостроительства опубликовала распоряжения о проведении аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии двух территорий — в Октябрьском и Кировском районах города.

Первый аукцион касается территории площадью 2,53 га, расположенной в границах проезда Георгия Митирева, внутридворового проезда, улиц Революционной, Печерской в Октябрьском районе. Начальная цена аукциона — 2,2 млн рублей. Шаг от начальной цены — 110,1 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2022 г. был опубликован проект постановления о планах городских властей передать территорию под комплексное развитие. Отмечалось, что под снос пойдут 10 домов, гаражи и кладовые. При этом планировалось сохранить нежилое здание по ул. Революционной, д. 107, находящееся в региональной собственности.

Второй аукцион — на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 9,13 га. Земля расположена в границах улицы Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы в Кировском районе. Начальная цена аукциона — 6,47 млн рублей, шаг — 323,8 тыс. рублей.

Третий аукцион – на право заключения договора о комплексном развитии в отношении двух несмежных территорий жилой застройки площадью 10,40 гектара в Кировском районе: в границах улиц Енисейской, Металлистов, проспекта Металлургов, улицы Юбилейной (4,01 га) и в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Металлистов, Енисейской, Севастопольской (6,39 га). Начальная цена 7,06 млн рублей, шаг аукциона – 353,1 тыс. рублей.

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