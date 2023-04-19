В Самаре стартовал конкурс профмастерства среди работников электростанций "Т Плюс"

В Самарском филиале ПАО "Т Плюс" начался отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этом году помимо представителей шести ТЭЦ и ГРЭС Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани в традиционных соревнованиях принимает участие команда Ижевской ТЭЦ-2 (Удмуртский филиал).
Лучших в профессии будут определять в течение трех дней. Командам, в состав которых вошли начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин, предстоит преодолеть 9 этапов. На специализированных компьютерных тренажерах энергетики продемонстрируют навыки ведения режима работы теплоисточника по диспетчерскому графику, пуска оборудования и выполнения на нем переключений. Два практических этапа пройдут на территории Самарской ТЭЦ: проверка готовности к локализации и ликвидации возгораний, а также оказание первой помощи и реанимации при несчастных случаях.
Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы над повышением профессионализма персонала электростанций. Победитель регионального этапа определится в пятницу, 21 апреля. Сильнейшей команде предстоит выступить на корпоративном финале конкурса профмастерства ПАО "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!