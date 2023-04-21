Энергетики "Т Плюс" отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

С 24 апреля специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выводят в текущий ремонт тепловые сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В этой связи до 7 мая будет приостановлено горячее водоснабжение для организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: пр. Кирова — ул. Ветлянская — ул. Кабельная — 22 Партсъезда — Заводское ш. — ул. Земеца — ул. Береговая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность, — говорится в сообщении. — В ходе опрессовки коммуникации будут тестироваться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество".

Стоит отметить, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода. При этом жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.

Энергетики призывают жителей города соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер, а также напомнить детям и подросткам об опасности игры вблизи мест проведения ремонта коммуникаций.

Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере просьба сообщать на "горячую линию" специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) — (846) 953-79-04 или 279-79-79.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!