Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за участие в субботниках

В регионе продолжается месячник по благоустройству. Сегодня трудовые коллективы, работники коммунальных служб, неравнодушные жители вышли на субботник во дворы, в парки, на общественные территории, к местам памятников и мемориальных комплексов.
Жителей региона, вышедших на уборку родных населенных пунктов, несмотря на пасмурную погоду, поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Благодарю земляков, жителей Самарской области, которые поддерживают традицию участия в субботниках. Весна в этом году ранняя, и во многих городах, селах уже многое сделано по приведению в порядок дворов, улиц, парков и скверов. Но конечно, работы много, и важен вклад каждого. Рад тому, что на субботники по-прежнему выходят целыми семьями, участвуют представители разных поколений. Ведь когда ты потрудился для того, чтобы в твоем населенном пункте был порядок, то однозначно сам не будешь мусорить. Спасибо вам, дорогие земляки! Обустраивать и благоустраивать родную землю — это большое счастье. Уверен, еще многое вместе сделаем для нашего родного края!"
Напомним, ранее субботники уже прошли 8 и 15 апреля, также многие жители принимали участие в средниках 5, 12 и 19 апреля. Только в Самаре на уборку уже вышли порядка 200 тыс. человек.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!