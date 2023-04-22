Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за участие в субботниках

В регионе продолжается месячник по благоустройству. Сегодня трудовые коллективы, работники коммунальных служб, неравнодушные жители вышли на субботник во дворы, в парки, на общественные территории, к местам памятников и мемориальных комплексов.

Жителей региона, вышедших на уборку родных населенных пунктов, несмотря на пасмурную погоду, поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Благодарю земляков, жителей Самарской области, которые поддерживают традицию участия в субботниках. Весна в этом году ранняя, и во многих городах, селах уже многое сделано по приведению в порядок дворов, улиц, парков и скверов. Но конечно, работы много, и важен вклад каждого. Рад тому, что на субботники по-прежнему выходят целыми семьями, участвуют представители разных поколений. Ведь когда ты потрудился для того, чтобы в твоем населенном пункте был порядок, то однозначно сам не будешь мусорить. Спасибо вам, дорогие земляки! Обустраивать и благоустраивать родную землю — это большое счастье. Уверен, еще многое вместе сделаем для нашего родного края!"

Напомним, ранее субботники уже прошли 8 и 15 апреля, также многие жители принимали участие в средниках 5, 12 и 19 апреля. Только в Самаре на уборку уже вышли порядка 200 тыс. человек.