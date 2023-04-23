"Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду" - 1:2

В воскресенье, 23 апреля, в Нижнем Новгороде встретились "Крылья Советов" и "Нижний Новгород".
Самарцы проиграли со счетом 1:2.
Следующий матч "Крылья" проведут 29 апреля на своем поле с "Зенитом".
В воскресенье, 23 апреля, в Нижнем Новгороде встретились "Крылья Советов" и "Нижний Новгород".
Самарцы проиграли со счетом 1:2.
Следующий матч "Крылья" проведут 29 апреля на своем поле с "Зенитом".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?