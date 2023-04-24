"Оговорили, посадили, а убийцы — на воле": выживший в нападении в кафе "Левша" выступил в суде

В Самарском областном суде продолжили рассматривать жалобу на приговор по громкому делу Замира Сафарова.

Напомним, все началось с убийства дзюдоиста Евгения Кушнира и нападения на Замира Сафарова в кафе "Левша" в Тольятти еще 24 июня 2019 г. Дзюдоист погиб от множественных ножевых ранений, нанесенных в спину, Сафаров в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

"По предварительной версии, причиной конфликта стал долг по оплате поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции", — сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Фигурантами уголовного дела об убийстве и покушении на убийство стали Бадал Искендеров и Эльшан Гахирманов. Материалы в отношении них еще рассматривает областной суд. А вот Сафарова на основании их показаний о вымогательстве отправили за решетку на 7,5 лет.

Прокуратура сначала потребовала вернуть дело на новое рассмотрение, но почему-то позже жалобу отозвала. А вот Сафаров и множество его друзей пытаются доказать, что он не виноват. На прошлых заседаниях уже был озвучен один из интересных доводов — заявление о якобы вымогательстве со стороны Сафарова в правоохранительные органы появилось только после нападения на него и убийства его друга Кушнира — что расценивается адвокатами как "ответный ход" и попытка оправдать нападение.

На заседании 21 апреля выступил целый ряд новых свидетелей по делу.

"Я знаю Замира с 2016–2017 года, — рассказывает предприниматель Алена Шмелева. — Я была волонтером — помогала приюту для бездомных животных. И я разместила пост в соцсетях о том, что нужно поймать у торгового центра и отвезти на стерилизацию собак. Мне все отказывали. И откликнулись Замир с другом. Он активно занимался общественной деятельностью — помогал детдомам. Все в этой сфере его знают. Он даже устраивал детдомовских деток в футбольную команду и танцевальную секцию. Еще недавно он выиграл Президентский грант — на патриотическое воспитание. К сожалению, не смог реализовать его — из-за того, что его задержали…".

Алена говорит, что шокирована новостями о приговоре мужчине — конфликтов за ним не замечала, хоть общались почти каждый день — Алена, например, помогала готовить программу, которая получила грант.

Выступил в суде и руководитель тольяттинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", член Общественной палаты Тольятти Валерий Богатырев.

"Я с 1998 года занимался патриотическими воспитанием. С Сафаровым познакомились на мероприятиях в детдомах. Видел, что парень очень позитивный, умный. Дети его любили. Прошло время. Мы общались. И началась СВО. Мы переговорили и он был один из первых кандидатов в волонтёрскую роту, чтоб поехать в зону СВО и помогать. Замир также финансово очень помог приобретать БТР, другую технику", — рассказывает Богатырев.

Он же объясняет, что Сафаров очень много помогает детдому, который "опекают" также бывший врио начальника ГУ МВД по Самарской области Александр Шахов и один из руководителей тольяттинской полиции.

"Знаю Замира с детства, с 2000 года примерно, как очень порядочного и честного человека, мы вместе учились в школе и общались. Все в его окружении и семье — очень воспитанные люди. Никогда никаких конфликтных ситуаций у него не было. Он религиозный и относился у людям по-доброму", — говорит также друг детства Александр Культин.

В этот же день с речью выступил и адвокат Сафарова, прибывший из Москвы, Антон Пивоваров.

"Все следствие построено на показаниях потерпевших, которые являются обвиняемыми по статье 105 УК РФ. После того, как на Сафарова произвели зверское нападение, а его лучший друг был убит, написали коллективное заявления участники убийства Кушнира. Суд, вынося приговор, не рассмотрел вероятность оговора. Восемь человек могли быть заинтересованы. Что кроме своих показаний они могут предоставить? Нет никаких доказательств больше. А мотивы для оговора есть. Кроме того, в показаниях звучит лишь, мол, где-то свидетели слышали, что Сафаров вымогал долг за лук. Но от кого слышали — свидетели не могут пояснить", — говорит Пивоваров.

В то же время представитель адвокатского бюро "Хальченко и партнеры" настоял в суде на зачитывали рапорта, который лег в основу этого уголовного дела. В рапорте указано, что Сафаров может быть участником силовой ОПГ, но ни о названии ОПГ, ни о других членах ничего не сказано.

"Возникает вопрос, исходя из версии, описанной в рапорте — сейчас на территории Тольятти продолжает орудовать некое ОПГ, почему же тогда силовые структуры бездействуют и не пытаются раскрыть их деяния и остановить их работу. Рапорт сам по себе может лечь в основу уголовного дела, но не может быть доказательством. Ведь никаких подтверждений в нем нет. Это не документ, а лишь то, что изначально написал сотрудник МВД при возбуждении уголовного дела", — комментирует при этом Пивоваров.

Сам Сафаров выступил с речью с экрана монитора в суде — мужчина находится в изоляторе.

"Убили моего друга, пытались убыть меня, а потом оговорили меня, чтоб уйти от наказания за преступления. Но я ничего незаконного не совершал. Это они совершили преступление", — заявил Сафаров.

Коллегия из трех судей удалилась до следующего заседания. Предполагается, что решение служители Фемиды могут огласить 12 мая.