В честь открытия нового сезона Этнопарк дружбы народов в Самаре организует праздник

В воскресенье, 30 апреля, на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздник, посвященный открытию нового сезона. Гостей ожидают с 11:00 до 20:00.

В программе запланированы мини-экскурсии в национальных подворьях, площадки спортивного направления (этно-тренировки, мастер-класс по стрельбе из лука, йога), детские площадки (игры и танцы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству), площадка танцевального и музыкального направления (мастер-класс и квиз по национальным танцам, музыкальная развлекательная площадка с исполнением песен и танцев), гастрономическая площадка (мастер-класс по приготовлению и дегустация плова, национальные чайные церемонии).

Также ожидается ярмарочное представление с подарками и призами, открытие сувенирной лавки, продажа этнической продукции.

Стоимость входного билета в Этнопарк в день проведения праздника составит: 400 руб. (полный билет), 300 руб. (льготный билет). Бесплатно — дети до 6 лет (включительно), ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы.

Приобрести билет на праздник возможно по Пушкинской карте на сайте. Дополнительная информация по телефонам — 8 (987) 910 00 40, 8 (987) 910 00 39.