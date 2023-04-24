16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К середине недели воздух в Самарской области прогреется до +23 °C В нацпарке "Самарская Лука" временно закрыли часть маршрутов В честь открытия нового сезона Этнопарк дружбы народов в Самаре организует праздник Активисты "Единой России" провели субботник в парке Победы Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за участие в субботниках

Общество

В честь открытия нового сезона Этнопарк дружбы народов в Самаре организует праздник

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 30 апреля, на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздник, посвященный открытию нового сезона. Гостей ожидают с 11:00 до 20:00.

В программе запланированы мини-экскурсии в национальных подворьях, площадки спортивного направления (этно-тренировки, мастер-класс по стрельбе из лука, йога), детские площадки (игры и танцы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству), площадка танцевального и музыкального направления (мастер-класс и квиз по национальным танцам, музыкальная развлекательная площадка с исполнением песен и танцев), гастрономическая площадка (мастер-класс по приготовлению и дегустация плова, национальные чайные церемонии).

Также ожидается ярмарочное представление с подарками и призами, открытие сувенирной лавки, продажа этнической продукции.

Стоимость входного билета в Этнопарк в день проведения праздника составит: 400 руб. (полный билет), 300 руб. (льготный билет). Бесплатно — дети до 6 лет (включительно), ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы.

Приобрести билет на праздник возможно по Пушкинской карте на сайте. Дополнительная информация по телефонам — 8 (987) 910 00 40, 8 (987) 910 00 39.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30