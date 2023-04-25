17-летнему самарцу Никите Лазареву нужна помощь

Капитан юношеской баскетбольной команды, активный и перспективный парень Никита Лазарев год назад серьезно заболел. За считанные дни активный парень превратился в "овощ", врачи диагностировали острое аутоимунное заболевание. Благодаря лечению и реабилитации удалось вернуть активность рук. Сейчас стоит задача поставить Никиту на ноги. Родители просят помочь им собрать деньги на дорогостоящее лечение. Сумма к сбору 1 094 478 руб.
"Наш сын рос умным и сильным мальчиком. Он хорошо учился, отличался смелостью и справедливостью, — рассказывает мама мальчика Инна Лазарева. — В 16 лет Никита являлся капитаном юношеской баскетбольной команды и уже начал подрабатывать. Мы не могли нарадоваться на нашего сына, но пришла беда и все изменилось".
В один из летних дней Никита почувствовал боль в ногах и руках. Уже к вечеру он не мог двигаться, на "скорой" его увезли в областную больницу. Там у парня развилась дыхательная недостаточность. Буквально на глазах врачей произошла полная двигательная деградация — за считанные дни активный Никита превратился в "овощ", который мог просто лежать и смотреть.
"Недели на ИВЛ, месяцы госпитализации, постоянное лечение, — вспоминает Инна Лазарева. — Домой нас выписали с диагнозом синдром Гийена-Барре. Это острое аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему. Мы не опустили рук и начали активно заниматься лечением сына".
Благодаря этому, к Никите полностью вернулась активность рук — он может сам есть, писать, уверенно держит предметы. Но вот ноги по-прежнему очень слабы. В поисках максимально эффективной реабилитации родители написали врачам центра "Три сестры" (село Райки, Московская область). Оттуда пришел ответ, что Никиту ждут на лечение.
"Учитывая развившиеся у Никиты изменения с периферическим тетрапарезом, основными направлениями нашей работы будут улучшение толерантности к положению стоя, отработка возможностей самостоятельных двигательных переходов, а также развитие опорной функции ног", — говорит врач невролог-реабилитолог реабилитационного центра "Три сестры" (д. Райки, Московская область) Дмитрий Сумин.
"У нас очень простая семья — я работаю на заводе, муж — военный пенсионер. Цена за лечение в "Трех сестрах" для нас просто баснословная, — говорит мама Никиты. — Но мы не можем упустить шанс поставить Никиту на ноги. Умоляем вас, помогите нам"!
Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд Русфонд. Сейчас там открыт сбор на Никиту Лазарева. Вы можете помочь переводом любой суммы на счет Никиты на сайте фонда.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!