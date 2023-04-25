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17-летнему самарцу Никите Лазареву нужна помощь

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Капитан юношеской баскетбольной команды, активный и перспективный парень Никита Лазарев год назад серьезно заболел. За считанные дни активный парень превратился в "овощ", врачи диагностировали острое аутоимунное заболевание. Благодаря лечению и реабилитации удалось вернуть активность рук. Сейчас стоит задача поставить Никиту на ноги. Родители просят помочь им собрать деньги на дорогостоящее лечение. Сумма к сбору 1 094 478 руб.

Фото: фото из личного архива

"Наш сын рос умным и сильным мальчиком. Он хорошо учился, отличался смелостью и справедливостью, — рассказывает мама мальчика Инна Лазарева. — В 16 лет Никита являлся капитаном юношеской баскетбольной команды и уже начал подрабатывать. Мы не могли нарадоваться на нашего сына, но пришла беда и все изменилось".

В один из летних дней Никита почувствовал боль в ногах и руках. Уже к вечеру он не мог двигаться, на "скорой" его увезли в областную больницу. Там у парня развилась дыхательная недостаточность. Буквально на глазах врачей произошла полная двигательная деградация — за считанные дни активный Никита превратился в "овощ", который мог просто лежать и смотреть.

"Недели на ИВЛ, месяцы госпитализации, постоянное лечение, — вспоминает Инна Лазарева. — Домой нас выписали с диагнозом синдром Гийена-Барре. Это острое аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему. Мы не опустили рук и начали активно заниматься лечением сына".

Благодаря этому, к Никите полностью вернулась активность рук — он может сам есть, писать, уверенно держит предметы. Но вот ноги по-прежнему очень слабы. В поисках максимально эффективной реабилитации родители написали врачам центра "Три сестры" (село Райки, Московская область). Оттуда пришел ответ, что Никиту ждут на лечение.

"Учитывая развившиеся у Никиты изменения с периферическим тетрапарезом, основными направлениями нашей работы будут улучшение толерантности к положению стоя, отработка возможностей самостоятельных двигательных переходов, а также развитие опорной функции ног", — говорит врач невролог-реабилитолог реабилитационного центра "Три сестры" (д. Райки, Московская область) Дмитрий Сумин.

"У нас очень простая семья — я работаю на заводе, муж — военный пенсионер. Цена за лечение в "Трех сестрах" для нас просто баснословная, — говорит мама Никиты. — Но мы не можем упустить шанс поставить Никиту на ноги. Умоляем вас, помогите нам"!

Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд Русфонд. Сейчас там открыт сбор на Никиту Лазарева. Вы можете помочь переводом любой суммы на счет Никиты на сайте фонда.

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