В художественном музее откроется персональная выставка Юрия Малыгина

В четверг, 27 апреля, в 18:00, в Самарском художественном музее откроется персональная выставка Юрия Малыгина "Когда владеют формой руки" (0+).

Юрий Малыгин — художник-керамист член СХ России. Он родился 21 апреля 1958 г., окончил Самарское художественное училище, с 1981 по 1983 г. работал художником на заводе "Стройфарфор". С 1983 по 1988 г. проходил обучение на кафедре художественной керамики в Московском высшем художественно-промышленном училище. С 1995 г. преподает рисунок, живопись, композицию и керамику в детской художественной школе им. Зингера в Самаре.

На выставке покажут круглую скульптуру и рельеф. Это бытовые сюжеты, где доминирует фигура, и беспредметные композиции, в которых главенствует фактура. Среди основных тем Малыгина всегда оставалась тема семьи, взаимоотношения мужчин и женщин. Автор не придает своим персонажам индивидуализированный образ, они решены обобщенно, лишены мелких деталей и подробностей. При такой условной трактовке его герои по-своему проживают жизнь — любят, заботятся, радуются, печалятся.

Один из постоянных мотивов последнего десятилетия — мотив ноши, символом которой становится камень. У каждого ноша своя, поэтому и несут ее все как могут: кто толкает перед собой, кто-то тащит за спиной или над головой.

В создании рельефов Юрия Малыгина привлекает, в первую очередь, сложная работа с фактурой: сочетание матовой и глянцевой поверхности, цветовые пятна, потертости, разнохарактерная текстура.

В диптихе "Графика дорог" увиденные под ногами отпечатки на снегу от протектора шин и птичьих лап создали ритмический диалог хрупкого и грубого, техногенного и природного. Серия "Архитектоника" бессюжетна, в ней на зрителя воздействуют прямые и округлые формы, пятна, перфорированная поверхность. Круглая форма тор вдохновила художника на всевозможные деформации. Круг можно разорвать, наслоить, придать антропоморфную форму, добавить струны.