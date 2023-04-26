Гленном Бейлом заинтересовался клуб Бундеслиги

Защитником самарских "Крыльев Советов" Гленном Бейлом интересуется клуб из немецкой Бундеслиги, сообщает "РБ Спорт". Однако пока никакой конкретики по трансферу игрока не запрашивалось.

По данным издания, игрок успешной игрой также привлек внимание нескольких клубов из России.

Напомним, Бейл выступает за "Крылья Советов" с августа 2021 года. Футболист перешел из голландского клуба "Эммен". За два года Бейл сыграл за "Крылья Советов" 56 матчей в различных турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас голландец входит в число лучших крайних защитников РПЛ.