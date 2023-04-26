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Футбол Спорт

Гленном Бейлом заинтересовался клуб Бундеслиги

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитником самарских "Крыльев Советов" Гленном Бейлом интересуется клуб из немецкой Бундеслиги, сообщает "РБ Спорт". Однако пока никакой конкретики по трансферу игрока не запрашивалось.

По данным издания, игрок успешной игрой также привлек внимание нескольких клубов из России. 

Напомним, Бейл выступает за "Крылья Советов" с августа 2021 года. Футболист перешел из голландского клуба "Эммен". За два года Бейл сыграл за "Крылья Советов" 56 матчей в различных турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Сейчас голландец входит в число лучших крайних защитников РПЛ.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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