Счетная палата обнаружила нарушения в работе самарского "Природоохранного центра"

Счетная палата Самарской проверила эффективность использования средств областной казны и финансово-хозяйственную деятельность ГБУ "Природоохранный центр". Период проверки охватил 2019–2022 годы.

В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков, свидетельствующих о некачественном планировании деятельности центра со стороны министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

"По итогам проверки выполнения государственных работ установлены случаи перевыполнения показателей отдельных государственных работ до 900%, отсутствие достоверных данных по охвату населения при проведении месячников по уборке водоохранных зон водных объектов", — отмечается в сообщении.

В ходе проверки платной деятельности учреждения выявлены недостатки в 82,3% проверенных договоров, свидетельствующие об отсутствии контроля со стороны минлесхоза за деятельностью центра.

"Сумма недополученных доходов от оказания платной деятельности за 2019 год составила более 500 тыс. рублей. Установлены факты расчета стоимости отдельных работ при отсутствии порядка определения их стоимости, утвержденного "Природоохранным центром" и согласованного министерством, что влечет возникновение коррупционных рисков со стороны работников учреждения при определении стоимости работ (услуг)", — рассказали в счетной палате.

Кроме того, по итогам проверки обнаружилось неэффективное использование имущества, несоблюдение ФЗ "О противодействии коррупции", а также факты необоснованных выплат работнику учреждения.

"Природоохранному центру" внесено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу.

По результатам контрольного мероприятия направлены информационные письма в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и в прокуратуру Самарской области.