Фонд президентских грантов проведет оценку результатов реализации социальных проектов до 30 июня

До 30 июня 2023 года Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, получивших грантовую поддержку. Оцениваются проекты, срок реализации которых завершился в 2022 году. В результате оценки будут названы 100 лучших проектов России.

Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов по числу победителей и по объемам получаемой поддержки. В регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах. Глава Самарской области неоднократно подчеркивал, что НКО — это большой резерв для развития всего региона. Так, по итогам двух конкурсов 2022 года поддержку Фонда Президентских грантов получили 129 НКО региона. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигаются, — отметил на одной из встреч с представителями общественности губернатор Дмитрий Азаров.

По инициативе общественников в области реализуются значимые всероссийские и региональные проекты.

За последние четыре года по итогам оценки результатов реализованных проектов самарскими СОНКО в ТОП-100 лучших проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов, входили: "Дорога добра" центра информационного развития "Генезис"; "Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Самарской региональной общественной организации "За информационное общество"; "Жизнь — в движении!" межрегиональной молодежной общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр"; "Котоспас без прикрас!" благотворительного фонда помощи бездомным животным г. Тольятти "Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек "Приют Кошкин дом"; "PRO-Содействие" Фонда "Социальные Инвестиции"; "Настоящий экотуризм — мы убираемся там, где никто не убирается" автономной некоммерческой организации "ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ"; "Улучшение оказания социально-психологической помощи пациентам хосписа и их близким в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Автономной некоммерческой организации "САМАРСКИЙ ХОСПИС"; "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью" Благотворительного Фонда "ЕВИТА".

В этом году в оценке проектов, реализованных в 2022 году, может принять участие каждый житель региона. Оценка проходит на базе портала https://оценка.гранты.рф.

"Поддержите оценкой хорошие общественные проекты, которые помогли вам, вашим близким или знакомым. В наших общих силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами, — говорит руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева. — Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить грантовую поддержку в будущих конкурсах".