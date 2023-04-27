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Общество

Фонд президентских грантов проведет оценку результатов реализации социальных проектов до 30 июня

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 июня 2023 года Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, получивших грантовую поддержку. Оцениваются проекты, срок реализации которых завершился в 2022 году. В результате оценки будут названы 100 лучших проектов России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов по числу победителей и по объемам получаемой поддержки. В регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для победы в конкурсах. Глава Самарской области неоднократно подчеркивал, что НКО — это большой резерв для развития всего региона. Так, по итогам двух конкурсов 2022 года поддержку Фонда Президентских грантов получили 129 НКО региона. Это лучший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигаются, — отметил на одной из встреч с представителями общественности губернатор Дмитрий Азаров.

По инициативе общественников в области реализуются значимые всероссийские и региональные проекты.

За последние четыре года по итогам оценки результатов реализованных проектов самарскими СОНКО в ТОП-100 лучших проектов России, поддержанных Фондом президентских грантов, входили: "Дорога добра" центра информационного развития "Генезис"; "Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" Самарской региональной общественной организации "За информационное общество"; "Жизнь — в движении!" межрегиональной молодежной общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр"; "Котоспас без прикрас!" благотворительного фонда помощи бездомным животным г. Тольятти "Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек "Приют Кошкин дом"; "PRO-Содействие" Фонда "Социальные Инвестиции"; "Настоящий экотуризм — мы убираемся там, где никто не убирается" автономной некоммерческой организации "ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ"; "Улучшение оказания социально-психологической помощи пациентам хосписа и их близким в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Автономной некоммерческой организации "САМАРСКИЙ ХОСПИС"; "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с белково-энергетической недостаточностью" Благотворительного Фонда "ЕВИТА".

В этом году в оценке проектов, реализованных в 2022 году, может принять участие каждый житель региона. Оценка проходит на базе портала https://оценка.гранты.рф.

"Поддержите оценкой хорошие общественные проекты, которые помогли вам, вашим близким или знакомым. В наших общих силах помочь фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами, — говорит руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Самарской области Ирина Кочуева. — Полученные оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на шансы некоммерческой организации получить грантовую поддержку в будущих конкурсах".

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