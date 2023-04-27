С начала года в Самарской области к ответственности привлекли 5 тыс. водителей за тонировку

Сначала года к ответственности привлечены 5847 автолюбителей за нарушение светопропускаемости стекол с начала 2023 года. Об этом сообщили в ГИБДД по Самарской области.

Более 2 тыс. граждан предпочли добровольно избавиться от покрытия на стеклах на месте, остальным нарушителям были вручены требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения, — отмечается в сообщении. — За попытку уехать, не устранив тонировку на месте, в этом году в отношении 116 водителей составлены материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции)".

Также в Госавтоинспекции напомнили, что светопропускание стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно быть не менее 70%. Тонировка сверх этого показателя ухудшает обзорность с места водителя и увеличивает риск создания аварийных ситуаций.