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Общество

ВЦИОМ: российскому обществу "Знание" доверяют больше 80% россиян

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с российским обществом "Знание" в различных форматах, в том числе, жители новых регионов России. Более 80% россиян выразили ему доверие, говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

"Совместное исследование Российского общества "Знание" и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше - 87% и 89% соответственно"*, сообщает пресс-служба российского общества "Знание".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ" проводился в марте 2023 года. В опросе приняли участие 3 600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых - жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах - смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах "Знания".

"Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе "Знание", пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество "Знание" большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество", - приводятся слова генерального директора общества Максима Древаля.

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости "перезапустить работу" общества "Знание" на современной цифровой платформе.

"Знание" осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

*Указан кумулятивный показатель, включающий в себя респондентов, знающих бренд "Российское общество "Знание" и знающих хотя бы один проект организации.

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