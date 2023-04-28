16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
3, 5 и 7 мая в Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы 8 мая в Самарской области пройдет пятый Хаски Трип Счетная палата нашла нарушения при проверке ОЭЗ "Тольятти" Начальник ГУ МВД по Самарской области наградил сотрудников - участников спартакиады к 100-летию "Динамо" На майские праздники в Самаре ожидается +29 °C

Общество

8 мая в Самарской области пройдет пятый Хаски Трип

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 8 мая, в Самаре пройдет Хаски Трип 5.0, приуроченный ко Дню Победы.

Фото: vk.com/koordinaty_smr

Хаски Трип 5.0 — это благотворительный поход с собаками породы хаски, живущими в приюте. Юбилейный поход будет приурочен ко Дню Победы и пройдет на правом берегу Волги, в селе Торновое. Участники похода почтут память погибших в Великой Отечественной войне и возложат цветы к обелиску в с. Торновое. Символичным станет и восхождением к монументу "Серп и Молот".

Маршрут пройдет от с. Рождествено до с. Торновое и обратно, продолжительность похода около четырех часов. Хаски Трип 5.0 станет для участников абсолютно бесплатным. В расходы войдет только переправа в Рождествено и обратно, а также путевка в Жигулевский Заповедник.

Хаски Трип организуют туристическое сообщество "Координаты. Самара" и ветеринарный центр "ФлагманВет". Уникальный в России проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра "ФагманВет". Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Бездомные животные из приюта приобретают возможность получить частичку любви и тепла от людей. Последние, в свою очередь, могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак. Кроме того, участникам похода открываются удивительные места родного края.

В Хаски Трипах всегда участвуют кинологи, ветеринары и зоопсихологи. Перед каждой поездкой проводится инструктаж: "Как вести себя с собакой". Взносы, уплачиваемые участниками походов, направляют на нужды животных из приюта. Также можно принести для животных корм, пеленки, лекарства.

Записаться на поход можно на странице организаторов во "Вконтакте".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30