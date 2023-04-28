8 мая в Самарской области пройдет пятый Хаски Трип

В понедельник, 8 мая, в Самаре пройдет Хаски Трип 5.0, приуроченный ко Дню Победы.
Хаски Трип 5.0 — это благотворительный поход с собаками породы хаски, живущими в приюте. Юбилейный поход будет приурочен ко Дню Победы и пройдет на правом берегу Волги, в селе Торновое. Участники похода почтут память погибших в Великой Отечественной войне и возложат цветы к обелиску в с. Торновое. Символичным станет и восхождением к монументу "Серп и Молот".
Маршрут пройдет от с. Рождествено до с. Торновое и обратно, продолжительность похода около четырех часов. Хаски Трип 5.0 станет для участников абсолютно бесплатным. В расходы войдет только переправа в Рождествено и обратно, а также путевка в Жигулевский Заповедник.
Хаски Трип организуют туристическое сообщество "Координаты. Самара" и ветеринарный центр "ФлагманВет". Уникальный в России проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра "ФагманВет". Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Бездомные животные из приюта приобретают возможность получить частичку любви и тепла от людей. Последние, в свою очередь, могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак. Кроме того, участникам похода открываются удивительные места родного края.
В Хаски Трипах всегда участвуют кинологи, ветеринары и зоопсихологи. Перед каждой поездкой проводится инструктаж: "Как вести себя с собакой". Взносы, уплачиваемые участниками походов, направляют на нужды животных из приюта. Также можно принести для животных корм, пеленки, лекарства.
Записаться на поход можно на странице организаторов во "Вконтакте".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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