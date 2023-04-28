8 мая в Самарской области пройдет пятый Хаски Трип

В понедельник, 8 мая, в Самаре пройдет Хаски Трип 5.0, приуроченный ко Дню Победы.

Хаски Трип 5.0 — это благотворительный поход с собаками породы хаски, живущими в приюте. Юбилейный поход будет приурочен ко Дню Победы и пройдет на правом берегу Волги, в селе Торновое. Участники похода почтут память погибших в Великой Отечественной войне и возложат цветы к обелиску в с. Торновое. Символичным станет и восхождением к монументу "Серп и Молот".

Маршрут пройдет от с. Рождествено до с. Торновое и обратно, продолжительность похода около четырех часов. Хаски Трип 5.0 станет для участников абсолютно бесплатным. В расходы войдет только переправа в Рождествено и обратно, а также путевка в Жигулевский Заповедник.

Хаски Трип организуют туристическое сообщество "Координаты. Самара" и ветеринарный центр "ФлагманВет". Уникальный в России проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра "ФагманВет". Основная цель похода — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Бездомные животные из приюта приобретают возможность получить частичку любви и тепла от людей. Последние, в свою очередь, могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак. Кроме того, участникам похода открываются удивительные места родного края.

В Хаски Трипах всегда участвуют кинологи, ветеринары и зоопсихологи. Перед каждой поездкой проводится инструктаж: "Как вести себя с собакой". Взносы, уплачиваемые участниками походов, направляют на нужды животных из приюта. Также можно принести для животных корм, пеленки, лекарства.

Записаться на поход можно на странице организаторов во "Вконтакте".