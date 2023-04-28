В офисах обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента

В канун Первомая АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Посетители офисов обслуживания оперативно решили свои текущие вопросы, узнали о новой акции энергетиков и получили подарочные открытки с семенами цветов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей региона к участию в акции "Офис в кармане". Единственным ее условием является отказ клиента от получения бумажного платежного документа и переход на электронную квитанцию. Среди участников акции пройдут два розыгрыша, победители которых получат от энергетиков в подарок смартфон.
"Переход на электронную квитанцию удобен, поскольку данные по начислениям доступны клиентам с первого числа каждого месяца. Участники новой акции не только сделают свое взаимодействие с поставщиком ресурсов комфортнее, но и получат шанс выиграть приз от энергетиков. Более того, клиенты, отказавшиеся от бумажной квитанции, вносят свой вклад в сохранение лесов на нашей планете", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее об акции "Офис в кармане" можно узнать на официальном сайте энергокомпании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!