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ЖКХ и благоустройство Общество

В офисах обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В канун Первомая АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел День клиента в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Посетители офисов обслуживания оперативно решили свои текущие вопросы, узнали о новой акции энергетиков и получили подарочные открытки с семенами цветов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей региона к участию в акции "Офис в кармане". Единственным ее условием является отказ клиента от получения бумажного платежного документа и переход на электронную квитанцию. Среди участников акции пройдут два розыгрыша, победители которых получат от энергетиков в подарок смартфон.

"Переход на электронную квитанцию удобен, поскольку данные по начислениям доступны клиентам с первого числа каждого месяца. Участники новой акции не только сделают свое взаимодействие с поставщиком ресурсов комфортнее, но и получат шанс выиграть приз от энергетиков. Более того, клиенты, отказавшиеся от бумажной квитанции, вносят свой вклад в сохранение лесов на нашей планете", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее об акции "Офис в кармане" можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

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