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Суды Происшествия

Председателя совета директоров ООО "Прогресс" осудили за аферу с долевкой

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, суд Самарского района Самары вынес приговор председателю совета директоров ООО "Прогресс" Михаилу Овчарову. Мужчину обвиняли в крупном мошенничестве.

Фото: Андрей Савельев

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. Овчаров узнал о том, что минстрой Самарской области ведет работу по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков, пострадавших от его же фирмы-застройщика. Тогда Овчаров изготовил и зарегистрировал на имя своей жены, которая не догадывалась о его преступных намерениях, фиктивные документы для приобретения права на жилое помещение.

"В итоге женщина получила право на требование жилого помещения как "обманутый дольщик" и передала его по договору уступки мужу", — рассказывали в прокуратуре.

Ущерб министерству строительства региона составил около 4 млн рублей. В итоге судья Дмитрий Дерунов приговорил Овчарова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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