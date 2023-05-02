Председателя совета директоров ООО "Прогресс" осудили за аферу с долевкой

Во вторник, 2 мая, суд Самарского района Самары вынес приговор председателю совета директоров ООО "Прогресс" Михаилу Овчарову. Мужчину обвиняли в крупном мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. Овчаров узнал о том, что минстрой Самарской области ведет работу по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков, пострадавших от его же фирмы-застройщика. Тогда Овчаров изготовил и зарегистрировал на имя своей жены, которая не догадывалась о его преступных намерениях, фиктивные документы для приобретения права на жилое помещение.

"В итоге женщина получила право на требование жилого помещения как "обманутый дольщик" и передала его по договору уступки мужу", — рассказывали в прокуратуре.

Ущерб министерству строительства региона составил около 4 млн рублей. В итоге судья Дмитрий Дерунов приговорил Овчарова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.