16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре бизнесмена обвиняют в афере при долевом строительстве Директора самарской фирмы обвиняют в попытке выдать жену за обманутую дольщицу В Сызрани задержали подозреваемого в попытке подкупить лесничего Подозреваемого в поджоге здания администрации Тольятти оставили под стражей В Самаре водитель, попавший в ДТП, пытался зарезать оппонента

Преступления Происшествия

В Самаре бизнесмена обвиняют в афере при долевом строительстве

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны подробности уголовного дела директора самарской фирмы, которого обвиняют в попытке выдать жену за обманутую дольщицу. Ранее о завершении предварительного расследования сообщали в ГУ МВД по Самарской области.

Фото - Андрей Савельев

Как удалось узнать корреспонденту Волга Ньюс, в мошенничестве обвиняется председатель совета директоров ООО "Прогресс" Михаил Овчаров. Рассмотрение его дела началось во вторник, 10 января, в Самарском районном суде под председательством Дмитрия Дерунова.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Самарского района Владислав Кутузов, представляющий на процессе сторону государственного обвинения, по версии следствия, с 8 июля 2004 года по 21 марта 2021 года ныне подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и используя свое служебное положение стал собственником жилого помещения, расположенного в строящемся жилом доме на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Советском районе Самары.

При этом обвиняемый, по данным правоохранителей, был в сговоре с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников министерства строительства Самарской области. Помещение принадлежало министерству, которому такими действиями был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 4 млн рублей.

"Как считает следствие, своими действиями ныне подсудимый совершил мошенничество,  выразившееся в приобретении права на чужое имущество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговор, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ", — пояснил Владислав Кутузов.

По словам Владислава Кутузова, следствие установило, что в 2017 г. подсудимый узнал о том, что минстрой ведет работу по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков, пострадавших от его же фирмы-застройщика, изготовил и зарегистрировал на имя своей жены, которая не догадывалась о его преступных намерениях, фиктивные документы для приобретения права на жилое помещение.

"В итоге женщина, как "обманутый дольщик", получила право на требование жилого помещения и передала его по договору уступки мужу", — рассказал Владислав Кутузов.

По окончании следствия, данное уголовное дело поступило для рассмотрения в Самарский районный суд. 10 января на первом заседании, по словам Владислава Кутузова, подсудимому была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на три месяца.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5