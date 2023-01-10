В Самаре бизнесмена обвиняют в афере при долевом строительстве

Стали известны подробности уголовного дела директора самарской фирмы, которого обвиняют в попытке выдать жену за обманутую дольщицу. Ранее о завершении предварительного расследования сообщали в ГУ МВД по Самарской области.
Как удалось узнать корреспонденту Волга Ньюс, в мошенничестве обвиняется председатель совета директоров ООО "Прогресс" Михаил Овчаров. Рассмотрение его дела началось во вторник, 10 января, в Самарском районном суде под председательством Дмитрия Дерунова.
Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Самарского района Владислав Кутузов, представляющий на процессе сторону государственного обвинения, по версии следствия, с 8 июля 2004 года по 21 марта 2021 года ныне подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана и используя свое служебное положение стал собственником жилого помещения, расположенного в строящемся жилом доме на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Советском районе Самары.
При этом обвиняемый, по данным правоохранителей, был в сговоре с неустановленным следствием лицом из числа сотрудников министерства строительства Самарской области. Помещение принадлежало министерству, которому такими действиями был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 4 млн рублей.
"Как считает следствие, своими действиями ныне подсудимый совершил мошенничество, выразившееся в приобретении права на чужое имущество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговор, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ", — пояснил Владислав Кутузов.
По словам Владислава Кутузова, следствие установило, что в 2017 г. подсудимый узнал о том, что минстрой ведет работу по восстановлению нарушенных прав обманутых дольщиков, пострадавших от его же фирмы-застройщика, изготовил и зарегистрировал на имя своей жены, которая не догадывалась о его преступных намерениях, фиктивные документы для приобретения права на жилое помещение.
"В итоге женщина, как "обманутый дольщик", получила право на требование жилого помещения и передала его по договору уступки мужу", — рассказал Владислав Кутузов.
По окончании следствия, данное уголовное дело поступило для рассмотрения в Самарский районный суд. 10 января на первом заседании, по словам Владислава Кутузова, подсудимому была продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на три месяца.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.