В парке "Молодежный" высадят иву, жасмин, липу и рябину

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары рассказали, какие растения планируется высадить в парке "Молодежный" в рамках работ по благоустройству второй очереди.

Сейчас в парке устанавливают скрытый бортовой камень и обустраивают основание плиточного покрытия. Кроме того, планируется комплексное озеленение территории. Здесь появятся: шаровидные ивы (41 ед.), жасмин (10 ед.), бересклет европейский (10 ед.), пурпурная ива (41 ед.), липа (14 ед.), рубиновая рябина (10 ед.), черемуха (10 ед.), кизильник блестящий (345 ед.).

Напомним, ранее стало известно, что благоустройством "Молодежного" займется ООО "Лаитсаунд63". Компания выиграла подряд на 157 млн рублей. Работы должны быть завершены до 20 августа 2023 года.