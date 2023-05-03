В парке "Молодежный" высадят иву, жасмин, липу и рябину

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары рассказали, какие растения планируется высадить в парке "Молодежный" в рамках работ по благоустройству второй очереди.
Сейчас в парке устанавливают скрытый бортовой камень и обустраивают основание плиточного покрытия. Кроме того, планируется комплексное озеленение территории. Здесь появятся: шаровидные ивы (41 ед.), жасмин (10 ед.), бересклет европейский (10 ед.), пурпурная ива (41 ед.), липа (14 ед.), рубиновая рябина (10 ед.), черемуха (10 ед.), кизильник блестящий (345 ед.).
Напомним, ранее стало известно, что благоустройством "Молодежного" займется ООО "Лаитсаунд63". Компания выиграла подряд на 157 млн рублей. Работы должны быть завершены до 20 августа 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!