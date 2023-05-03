Самарский коллекционер привез бойцам на СВО ружья, сбивающие дроны

Самарский коллекционер Андрей Болдырев отправил российским солдатам антидроновые ружья, сообщает "КП-Самара".

"Никто и подумать не мог, что гражданские дроны, которые изначально использовались людьми как развлечение, станут мощнейшим оружием. С помощью квадрокоптеров можно просматривать местность, проводить разведку, сбрасывать боеприпасы и т. д. Поэтому я решил помочь нашим ребятам на фронте и закупил больше сотни коптеров, купол, 11 ружей, которые за две недели уже показали свою эффективность, а это тысячи спасенных жизней. Также уже заказал 28 широкополосных подавителей сигнала, их сейчас изготавливают", — рассказал изданию Андрей Болдырев.

"Дронобойками" российскую армию оснащают многие меценаты страны. Так, производство антидроновых установок активно спонсируют певица Виктория Цыганова и ее супруг Вадим, благотворительный фонд "Звезда и лира", а также активистки регионального отделения Союза православных женщин и ряд известных в Самаре бизнесменов.

Андрей Болдырев уверен: защитить солдат от летающих разведчиков — одна из первоочередных задач.

"Дроны видят, где находятся позиции, где размещается техника, артиллерия, как перемешается личный состав, подвозят продукты, осуществляется ротации на позициях. Они сбрасывают ВОГи и мины на головы наших солдат", — рассказывает самарец.

Конечно, защита от дронов есть: например, специальные установки, которые глушат сигнал на радиусе 1,5 км. Когда вражеский дрон попадает в зону действия купола, то сигнал пропадает и "летающий разведчик" падает. Однако в данной антидроновой установке есть свои минусы.

"Если дрон летит с большой скоростью, то он может пролететь зону покрытия купола и вновь поймать сигнал, не потеряв высоты", — объяснил нам Андрей Болдырев.

Андрей Болдырев две недели назад привез "за ленточку" российские антидроновые ружья. Мобильные установки легко нести с собой при частой смене дислокации.

"Антидроновое ружье "Айрат 100" является российской разработкой. Данная установка блокирует сигнал от оператора к дрону. Средняя цена на такое ружье — 165 тыс. руб.", — говорит меценат.

В апреле 2023 г. Андрей Болдырев лично ездил от одной бригады к другой и передавал "дронобойки" российским солдатам. За две недели использования военные с их помощью вывели из строя несколько десятков дронов ВСУ.

"Ребята с фронта присылают мне благодарности, записывают видеоролики. Одна из бригад с помощью "Айрат 100" сбила почти 20 вражеских дронов. Ружьем за 165 тыс. руб. ребята сбили уже два десятка дронов по $5 тыс. за штуку. На видеоролике сбитые "разведчики" сложены в мусорное ведро", — с гордостью говорит самарский коллекционер.

Андрей Болдырев уверен: возможности современных высокотехнологичных средств гораздо шире. Сейчас коллекционер собирает средства на приобретение защитной системы, которая позволяет не только обнаружить дрон противника в радиусе 30-35 км, но и засечь оператора, который им управляет. Стоимость такой системы составляет порядка 4 млн, но ценник растет из-за курса.