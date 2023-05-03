Сызрань приняла эстафету проведения международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!"

Во вторник, 2 мая, жители Сызрани подхватили эстафету, присоединившись к первому в новейшей истории международному фестивалю антифашистской песни "Гитары в строю!", который 1 мая большим концертом стартовал в областной столице. Сызранцев — зрителей фестиваля поздравил и поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

Международный фестиваль антифашистской песни проходит в преддверии Дня Победы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и лично руководителя региона.

Идея фестиваля заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлениями фашизма, который в современной действительности приобрел новые формы и масштабы, угрожающие человечеству. Через музыку, искусство, свободный диалог он призван пробудить фундаментальные чувства любого человека — веру в справедливость и торжество правды.

Участниками фестиваля стали не только российские исполнители, но и музыканты из других стран, которые также с любовью относятся к нашей стране, культуре и традициям, поддерживают Россию в борьбе с нацизмом.

"Очень рад, что мы привезли сюда замечательных артистов, которые съехались в Самарскую область со всего земного шара для того, чтобы высказать свою солидарность нашему народу, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это очень важно и дорого для нас сегодня. Я очень признателен и организаторам фестиваля, и нашим артистам из других стран мира".

На сцене Сызранского драматического театра выступили российские и зарубежные музыканты, в числе которых Крейг Робертс и Джими МакРэй из Великобритании, группа LiberАrte, представляющая Никарагуа.

Приветствуя участников и зрителей фестиваля антифашистской песни, глава региона отметил: жителей России часто пытаются убедить в том, что страна попала в изоляцию.

"Но это не так. Абсолютное большинство людей в мире понимает, что на самом деле происходит, и какому злу наша страна противостоит. Ярким тому подтверждением являются те творческие люди, которые приехали к нам в Самарскую область из Великобритании, Испании, Франции, Словении, Никарагуа, США — из стран, где сегодня правительства недружественны к нашей великой России. Но очень много людей там поддерживают нас в антифашистской борьбе, в том, что мы сегодня противостоим вновь поднявшему голову нацизму", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что зарубежные артисты — люди доброй воли, приехав в Россию, могут подвергнуться различного рода преследованиям и гонениям, также, как и те, кто выступает за поддержку нашей страны.

"Может, это не подвиг, но что-то героическое в этом точно есть, что эти замечательные люди приехали к нам в такое время. И наша Самарская область стала центром антифашистского движения не только России, но и важнейшим международным центром. Очень надеюсь, что здесь, вновь оттолкнувшись от берегов Волги, как когда-то в Сталинграде, мы вновь создадим все условия для того, чтобы с этой коричневой чумой покончить", — заявил Дмитрий Азаров.

Самарская область не случайно выбрана для проведения фестиваля такого масштаба. Наш регион по праву считается опорным краем державы, что неоднократно подтверждалось историческими фактами. В годы Великой Отечественной войны губерния стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — запасной столицей страны. За вклад в Великую Победу сразу двум городам — Самаре и Сызрани — указом президента Российской Федерации Владимира Путина было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

"Мы проводим фестиваль в преддверии святого для всех нас праздника — Дня Победы. И я еще раз от всех жителей Самарской области хочу поблагодарить ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Самарская область и Сызрань, помимо того, что гордится своими героями, сложившими свои жизни, защищавшими нашу Родину с оружием в руках, гордится и нашими доблестными тружениками, — отметил губернатор. — Вклад сызранцев трудно переоценить. Все мы знаем про ударную работу нефтепереработчиков и изготовление боеприпасов. Сызрань сыграла очень большую роль в укреплении обороноспособности нашей страны, в том, чтобы очистить нашу волжскую землю от врага. Вклад жителей Сызрани в Сталинградскую битву очень велик. Мы помним и чтим их подвиг. И я очень надеюсь, что не только в преддверии Дня Победы мы проявим свою истинную благодарность к нашим ветеранам — не на словах, а в делах, и позаботимся об этом героическом поколении, великих Героях, защитниках Отечества, великих тружениках, которые здесь, на земле самарской, ковали Победу, ковали оружие Победы и восстанавливали экономику".

Отдельные слова благодарности глава региона выразил защитникам Отечества — участникам специальной военной операции, их семьям, а также всем жителям Сызрани, которые оказывают им необходимую помощь, поддержку и заботу.

"Мы гордимся нашими парнями, которые сегодня, следуя заветам дедов, прадедов, прапрадедов, с оружием в руках защищают нашу страну, да и весь мир от нацизма. Там, в зоне специальной военной операции, они делают все, чтобы приблизить День Победы, для того, чтобы мирное небо было над нашей страной и над нашей Самарской областью, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы гордимся нашими земляками. Сегодня они встают в один ряд с защитниками Великой Отечественной войны. Я очень горд тем, что жители Сызрани, трудовые коллективы оказывают огромное внимание, поддержку, заботятся о семьях военнослужащих. Спасибо вам большое. Это очень важно и для семей военнослужащих, и для самих бойцов — знать, что здесь помнят, подставляют плечо их семьям и не забывают, что они делают для всех нас. Я хочу поклониться семьям военнослужащих и всем людям, которые им помогают".

Дмитрий Азаров вручил жителям города награды, которые они заслужили своим талантом и трудом. Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" за деятельность, направленную на повышение уровня нравственности, пропаганду общечеловеческих ценностей, патриотическое воспитание молодежи награжден педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Сызрани, руководитель военно-патриотического объединения "Щит" Василий Ташлинцев.

"В наше непростое время особенно важно вести патриотическую работу с детьми и молодежью, чтобы они знали историю нашей Самарской области, России, проходили военную подготовку, получали базовые знания и, опираясь на них, стремились к достижениям", — отметил он и поблагодарил губернатора за награду.

"Дорогие земляки! Благодарю вас за активную гражданскую и жизненную позицию. Сегодня в зале других людей нет, здесь собрались настоящие патриоты, настоящие антифашисты. И никак иначе в нашей стране и быть не может. Мы сильно переживаем из-за того, что произошло на Украине, когда людям навязана идеология не просто чуждая, а, казалось бы, идеология, которая претит самой сути любого человека, родившегося, выросшего в Советском Союзе, который пережил страшную трагедию в годы Великой Отечественной войны. Казалось бы, это невозможно. Но к сожалению, это не так. Если не рассказывать детям, не объяснять, если не учить, возможно и такое. И я уверен, что мы с болью в сердце переживаем то, что происходит. Но я убежден, что нацизм будет разбит, враг будет разбит, Победа будет за нами", — заключил Дмитрий Азаров.