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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов может перейти в "Сочи" или "Рубин"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Сочи" и казанский "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Максиму Витюгову, сообщает "РБ Спорт".

"Сочинцы рассматривают Максима в центр полузащиты на смену Кристиану Нобоа, которому в этом году исполнилось 38 лет. Казанский клуб видит в 25-летнем полузащитнике усиление для выступления в РПЛ в сезоне-2023/2024. Сам Витюгов готов будет к переговорам с казанцами в случае, если клуб действительно гарантирует себе повышение в классе", — говорится в сообщении.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тысяч. Агентом Витюгова является Павел Андреев. Сам же игрок — воспитанник футбольной школы "Чертаново".

В нынешнем сезоне Максим принял участие в 31 матче во всех турнирах в составе самарского клуба.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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