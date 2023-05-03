Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов может перейти в "Сочи" или "Рубин"

ФК "Сочи" и казанский "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Максиму Витюгову, сообщает "РБ Спорт".

"Сочинцы рассматривают Максима в центр полузащиты на смену Кристиану Нобоа, которому в этом году исполнилось 38 лет. Казанский клуб видит в 25-летнем полузащитнике усиление для выступления в РПЛ в сезоне-2023/2024. Сам Витюгов готов будет к переговорам с казанцами в случае, если клуб действительно гарантирует себе повышение в классе", — говорится в сообщении.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тысяч. Агентом Витюгова является Павел Андреев. Сам же игрок — воспитанник футбольной школы "Чертаново".

В нынешнем сезоне Максим принял участие в 31 матче во всех турнирах в составе самарского клуба.